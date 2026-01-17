2025 yılı verilerine göre Türkiye yollarındaki elektrikli araç sayısı 373 bini geçti. Toplam şarj istasyonu sayısı ise 38.808 oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun, 2025 yılı raporu paylaşıldı. Rapora göre Türkiye’de elektrikli araç sayısı bir önceki yıla göre büyük bir arışla 373 bin 733’e yükseldi. 2024 yılında yollardaki elektrikli araç sayısı 185 bin 513’tü.

EPDK 2025 verilerini açıkladı: İşte Türkiye yollarındaki elektrikli araç sayısı

SARJ NOKTASI 38 BİN 808'E YÜKSELDİ

Rapora göre, elektrikli araç şarj noktası sayısı ise toplamda 38 bin 808’e yükseldi. Bunlardan 22 bin 95’i AC yani yavaş şarj, 16 bin 713’ü ise DC hızlı şarjdan oluşuyor.

Güçlerine göre bakıldığında şarj istasyonlarının çoğunluğu 12 kW ile 22 kW arasında. Bu güç aralığında toplam 17 bin 345 istasyon bulunuyor.

EPDK 2025 verilerini açıkladı: İşte Türkiye yollarındaki elektrikli araç sayısı

151 kW üstü olan en güçlü istasyonlardan ise 7 bin 457 adet var.

Soket sayılarında ise ZES’in liderliği devam ediyor. Trugo ikinci sırada yer alsa da DC yani hızlı şarj soket sayısında zirvede. Üçüncü sırada ise Eşarj yer alıyor.

EPDK 2025 verilerini açıkladı: İşte Türkiye yollarındaki elektrikli araç sayısı

Haberle İlgili Daha Fazlası