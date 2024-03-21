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Haberler > Ekonomi > Faiz artışı devam edecek mi? Karar metninde dikkat çeken ifade 

Faiz artışı devam edecek mi? Karar metninde dikkat çeken ifade 

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Faiz artışı devam edecek mi? Karar metninde dikkat çeken ifade 

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Merkez Bankası, sürpriz bir şekilde politika faizini yüzde 45'ten yüzde 50'ye çıkarırken karar metninde dikkat çeken bir ifade yer aldı. Metinde "Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır." denildi. Böylece enflasyonda beklenmedik bir yükseliş olursa faiz artışlarının devam edeceğinin sinyali verildi.

Merkez Bankası 2024'ün üçüncü faiz kararını bugün açıkladı. Ocak ayında 250 baz puan artışla faizi yüzde 45'e çıkaran Merkez Bankası, şubatta faizi sabit bırakmıştı. Bu ay ise sürpriz bir karara imza atan Merkez, faizi yüzde 50'ye yükseltti. 

KARAR METNİNDE DİKKAT ÇEKEN İFADE 

Merkez Bankası'nın piyasa beklentisinin aksine sert bir faiz artışına gitmesinin ardından herkes aynı soruyu sormaya başladı. Merkez Bankası'nın bir daha faiz artırıp artırmayacağı merak konusu olurken, karar metnindeki bir ifade dikkatlerden kaçmadı. 

MERKEZ BİR DAHA FAİZ ARTIRACAK MI?

Para Politikası Kurulu (PPK) kararına ilişkin yayımlanan duyuruda, "Kurul, enflasyon görünümündeki bozulmayı dikkate alarak politika faizinin artırılmasına karar vermiştir. Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşürecek ve dezenflasyon 2024 yılının ikinci yarısında tesis edilecektir." denildi.

Böylece enflasyonda yükseliş olması durumunda faiz artışlarının devam edeceği mesajı verilmiş oldu. 

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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