Faizlerde 6 haftalık düşüş sona erdi! İşte 1 milyon liranın aylık getirisi

Mevduat faizlerinde 1.5 aylık aranın ardından sınırlı artış gerçekleşti. Gerilemenin durmasıyla yükselişin devam edip etmeyeceği merak konusu oldu. Peki şu anda 1 milyon liranın net getirisi ne kadar?

Lira mevduat faizinde 6 haftalık düşüş son buldu. 1-3 aylık mevduat faizi, 17 Mayıs haftasında bir önceki haftaya kıyasla 4.4 puan birden gerileyerek yüzde 63.71’e düşmüş; diğer haftalarda da kademeli bir şekilde gerilemeye devam etmişti.

Böylece mevduat faizi oranları, nisan ayında gördüğü yüzde 68.88’lik zirve seviyesinden sonra 10.5 puanlık düşüş yaşayarak yüzde 58.38’e çekilmişti. 1-3 aylık mevduat faizi 28 Haziran haftasında ise 0.79 puan artışla yüzde 59.17’e yükseldi. Böylece mevduat faizi oranlarında altı hafta boyunca süren düşüş ivmesi durmuş oldu.

Peki mevduat faizlerinde yönü yukarı döndüren neden ne? Faizlerde yükseliş sürer mi? Şu anda 1 milyon TL mevduatı olanın aylık kazancı ne kadar oldu?

"PARA BULMAK İÇİN FAİZLERİ YÜKSELTTİLER"

Konuyla ilgili merak edilenleri milliyet.com.tr’ye açıklayan Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram şu ifadeleri kullandı:

Merkez Bankası verilerine göre 1 ile 3 aylık mevduat faizlerinde yükseliş görüldü. Daha önce mevduat faizlerinde görülen düşüşün ana sebebi para bolluğu olmamasından kaynaklıydı. Şu anda bankalar daha fazla para bulmak adına mevduat faizlerini yükseltti diyebiliriz.

Önceki dönemde mevduat faizlerinin bir miktar gerilemesi piyasada daha fazla TL varlığın olmasından kaynaklıydı. Politika faizinin yüzde 50 seviyesinde olduğu bir dönemde 1 ile 3 ay vadeli bileşik faizin yüzde 60’ları geçmemesi politika faizinin işlerliğini koruduğunu ve mevduat faizlerinin şu anda pik yaptığı seviyeyi gösterir.

ORTALAMA MEVDUAT FAİZLERİ NE KADAR?

Şu anda bankalarda ortalama mevduat faizleri yüzde 50 ile yüzde 55 arasında değişkenlik gösteriyor. Özellikle kamu bankalarında yüzde 50’nin de altına indiğini görebiliyoruz.

Mevduat faizlerinin önümüzdeki dönemde ben bir miktar daha artacağını düşünüyorum.

1 MİLYON TL'Sİ OLAN NE KAZANIYOR?

Stopajla birlikte şu anda 1 milyon TL’nin aylık getirisi 43 bin TL ile 55 bin TL arasında değişiyor diyebiliriz.

ALTIN, DOLAR, BORSA VE MEVDUATTA TERCİHLER

Getirilere bakacak olursak borsanın dolar bazında yüzde 28 getirisi, TL bazında yüzde 40 getirisi var. 32 gün vadeli TL mevduatta getiri daha garantidir. Portföylerde öncelikle mevduat ve borsa olmalıdır, bir diğer seçenek de altın olabilir. Şu anda altında bir alım fırsatı olduğunu söyleyebiliriz. Döviz enflasyonun altında getiri sunmaktadır. Getiri bazında en düşük getiri dövizde. Dövizde ilerleyen süreçte bir artış beklemiyoruz. Döviz bir tasarruf aracı değil, işlem aracıdır. O nedenle yatırımcıların listesinde döviz en son tercih edilen araç olmalıdır.”