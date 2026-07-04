Birleşmiş Milletler verilerine göre küresel gıda fiyatları haziranda aylık bazda yüzde 0,3 geriledi. Tahıl, süt ve şeker fiyatları düşerken, bitkisel yağ ve et fiyatlarındaki artış dikkat çekti; et fiyatları ise rekor seviyeye ulaştı.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), uluslararası gıda fiyatlarındaki aylık değişimin izlendiği FAO Gıda Fiyat Endeksi haziran ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, gıda fiyat endeksi haziranda aylık bazda yüzde 0,3 gerileyerek 130,3 puan oldu. Endeks, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 2,2 yüksek seyretti.

Verilere göre:

Tahıl fiyatları Karadeniz’deki hasat ve arz güvenliği ile haziranda önceki aya göre yüzde 3,5 düştü ancak yıllık bazda yüzde 2,9 yüksek kalmaya devam etti.

Bitkisel yağ fiyatları aylık bazda yüzde 3,8 artışla 192 puana çıktı. Soya yağı fiyatlarının haziranda gerilemesine rağmen, palmiye yağı fiyatlarındaki keskin artış Bitkisel Yağ Endeksi’nin yükselmesine yol açtı. FAO haziran ayı verilerini açıkladı: Tahılda fiyatlar düştü, et ve yağda arttı

Et fiyatları haziranda rekor seviyeye ulaşarak aylık bazda yüzde 0,4 ve yıllık bazda yüzde 4 artarak 131 puan oldu. Fiyatların artmasında kümes hayvanları etkili oldu. FAO haziran ayı verilerini açıkladı: Tahılda fiyatlar düştü, et ve yağda arttı

Süt fiyatları aylık bazda yüzde 1,5 ve yıllık bazda yüzde 24,5 düşüşle 117,4 puana geriledi.

Şeker fiyatları haziranda geçen aya göre yüzde 5,7 ve yıllık bazda yüzde 13,3 azalarak 89,7 puan oldu.

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