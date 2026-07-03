Ekran arkasındaki sahte mutluluk beyni köreltiyor: Yeni dijital tuzak dopamin siteleri
Sosyal medya algoritmaları ve “dopamin siteleri”, dünya genelinde milyonlarca insanı ekran başına kilitleyen modern bir bağımlılık salgınına dönüştü.
- Dopamin siteleri, beyindeki dopamin hormonunu yapay olarak artırarak zamanla haz alma duygusunu köreltir.
- Kişiler sanal dünyadan çıkınca gerçek hayattan haz almaz hale gelebilir ve mutluluk arayışını zararlı alanlarda sürdürebilir.
- Bu sitelerde gerçek para veya ürün bulunmamakta, sanal alışveriş ve kurye beklentisiyle heyecan yaratılmaktadır.
- Yapay dopamin salınımı, şizofreni veya bipolar bozukluk gibi psikiyatrik rahatsızlıkları olanlarda hastalık dönemlerini tetikleyebilir.
- Uzmanlar, beyin kimyasını korumak için doğal yöntemlere dönülmesini ve bu tür ortamlardan uzak durulmasını tavsiye ediyor.
Güney Kore’de başlayıp bütün dünyaya yayılan dopamin siteleri akımı, özellikle son dönemde z kuşağı ve yalnız yaşayan gençler arasında viral bir çılgınlığa dönüşmüş durumda.
Konuyla ilgili kritik uyarılarda bulunan beyin sinir ve omurilik cerrahisi uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, bu sitelerin beyindeki dopamin hormonunu yapay şekilde artırdığını belirterek, “Dopamin normal şartlarda motivasyonu ve haz duygusunu artıran önemli bir hormondur. Ancak dopamin siteleri aracılığıyla bu hormon yapay olarak fazla salgılatılırsa, zamanla kişinin haz alma duygusu körelir.
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Kişi sanal dünyadan çıkıp gerçek hayata döndüğünde hayattan haz almaz hâle gelir ve mutlu olamaz. Bu durum, bireyin mutluluğu başka zararlı alanlarda aramasına neden olarak bağımlılıkla sonuçlanabilir” dedi.
NE PARA VAR NE ÜRÜN
Bu sitelerde ortada gerçek bir para veya alınan bir ürün bulunmuyor. Ürünler sepete ekleniyor, olmayan bir kredi kartıyla sanki o ürünü alıyormuş gibi işlem yapılıyor. Ardından kuryenin yola çıktığına dair mesajlar geliyor ve kişi büyük bir heyecanla bu sanal kuryeyi bekliyor.
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Bunun sağlıklı bir davranış örneği olmadığını aktaran Prof. Dr. Şen, yapay dopamin salınımının şizofreni veya bipolar bozukluk gibi psikiyatrik rahatsızlıkları olan kişilerde hastalık dönemlerini tetikleyebileceği konusunda da uyarılarda bulundu. Vatandaşlara bu tür ortamlardan uzak durmaları çağrısında bulunan uzmanlar, beynin kimyasını korumak için doğal yöntemlere dönülmesi gerektiğini belirtiyor.