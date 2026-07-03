Sosyal medya algoritmaları ve “dopamin siteleri”, dünya genelinde milyonlarca insanı ekran başına kilitleyen modern bir bağımlılık salgınına dönüştü.

Güney Kore’de başlayıp bütün dünyaya yayılan dopamin siteleri akımı, özellikle son dönemde z kuşağı ve yalnız yaşayan gençler arasında viral bir çılgınlığa dönüşmüş durumda.

Konuyla ilgili kritik uyarılarda bulunan beyin sinir ve omurilik cerrahisi uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, bu sitelerin beyindeki dopamin hormonunu yapay şekilde artırdığını belirterek, “Dopamin normal şartlarda motivasyonu ve haz duygusunu artıran önemli bir hormondur. Ancak dopamin siteleri aracılığıyla bu hormon yapay olarak fazla salgılatılırsa, zamanla kişinin haz alma duygusu körelir.

Kişi sanal dünyadan çıkıp gerçek hayata döndüğünde hayattan haz almaz hâle gelir ve mutlu olamaz. Bu durum, bireyin mutluluğu başka zararlı alanlarda aramasına neden olarak bağımlılıkla sonuçlanabilir” dedi.

Ekran arkasındaki sahte mutluluk beyni köreltiyor: Yeni dijital tuzak dopamin siteleri

NE PARA VAR NE ÜRÜN

Bu sitelerde ortada gerçek bir para veya alınan bir ürün bulunmuyor. Ürünler sepete ekleniyor, olmayan bir kredi kartıyla sanki o ürünü alıyormuş gibi işlem yapılıyor. Ardından kuryenin yola çıktığına dair mesajlar geliyor ve kişi büyük bir heyecanla bu sanal kuryeyi bekliyor.

Ekran arkasındaki sahte mutluluk beyni köreltiyor: Yeni dijital tuzak dopamin siteleri

Bunun sağlıklı bir davranış örneği olmadığını aktaran Prof. Dr. Şen, yapay dopamin salınımının şizofreni veya bipolar bozukluk gibi psikiyatrik rahatsızlıkları olan kişilerde hastalık dönemlerini tetikleyebileceği konusunda da uyarılarda bulundu. Vatandaşlara bu tür ortamlardan uzak durmaları çağrısında bulunan uzmanlar, beynin kimyasını korumak için doğal yöntemlere dönülmesi gerektiğini belirtiyor.

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