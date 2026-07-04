Yeni düzenleme ile en düşük SSK ve BAĞ-KUR emekli aylığı 23 bin 552 lira oluyor. Ayrıca memur statüsündeki daire başkanı ve dengi idareci kadrolarına atanabilmek için aranan kıdem şartı 5 yıldan 10 yıla çıkıyor.

HABER MERKEZİ/ANKARA- En düşük SSK ve BAĞ-KUR emekli aylığının yükseltilmesini öngören kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. Teklifin, NATO Zirvesi’nin ardından Meclis’te yasalaştırılması öngörülüyor.

AK Parti milletvekillerinin imzasıyla verilen kanun teklifinde yer alan diğer bazı düzenlemeler şöyle:

DESTEK SÜRELERİ UZATILIYOR

- İmalat sanayiinde istihdamın korunması ve artırılmasına yönelik uygulanan sektörel destek programlarının süresi uzatılıyor. Bu kapsamda, 2026 yılı sonunda bitecek olan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarınca yürütülen ve kaynağı İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanan sigortalı başı teşvik programları 2028 yılı sonuna kadar devam edecek.

AK Parti'nin torba teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu: En düşük emekli maaşı 23 bin 552 TL’ye çıkıyor

3.500 LİRA PRİM DESTEĞİ

- Turizm sektöründeki istihdam yapısını korumak maksadıyla geçici bir sigorta primi desteği mekanizması ihdas ediliyor. Bu kapsamda Kültür ve Turizm Bakanlığı belgesi olan konaklama tesislerine 2026 yılı Mayıs-Aralık döneminde, bildirdikleri sigortalıların prim gün sayısı üzerinden günlük 116,67 TL (aylık yaklaşık 3.500 TL) prim desteği verilecek.

MEMURA KIDEM ŞARTI

- Torba yasa ile en düşük SSK ve BAĞ-KUR emekli aylığının 20 bin liradan 23 bin 552 liraya çıkarılması öngörülüyor. Ayrıca memur statüsündeki daire başkanı ve dengi idareci kadrolarına atanabilmek için aranan kıdem şartı 5 yıldan 10 yıla çıkarılıyor.

SİNEMAYA DA DÖNER SERMAYE

- Sinema sektörü destekleri Kültür ve Turizm Bakanlığı döner sermayesinin kullanım alanına dâhil ediliyor. Bu sayede, sinema sektörü yalnızca genel bütçe ödeneklerine bağımlı kalmaksızın, döner sermayeden de faydalanabilecek. Ayrıca koşullu erişim sağlayan medya hizmet sağlayıcıları ve internet platform işletmecilerinden yapılacak yüzde 2’lik kesinti bakanlığın döner sermayesine gelir kaydedilecek.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Memur ve emeklinin temmuz zammı belli oldu

- Kültür ve Turizm Bakanlığının yetkili olduğu her türlü belge talebi ile itiraz ve yeniden değerlendirme başvurularından hizmet bedeli alınacak.

ADAY SÜRÜCÜ BELGELERİ

- Anayasa Mahkemesinin iptal gerekçesi uyarınca, aday sürücü belgelerinin iptal şartları (75 ceza puanının aşılması, 0,20 promil üzeri alkol, belirli ihlallerin üç defa tekrarı vb.) doğrudan kanun metnine işlenerek yasal çerçeveye kavuşturuluyor.

AK Parti'nin torba teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu: En düşük emekli maaşı 23 bin 552 TL’ye çıkıyor

- Drift atma ve makas atma gibi trafik güvenliğini ağır şekilde tehlikeye düşüren ve sürücü belgesinin geçici geri alınmasını gerektiren ihlaller de aday sürücü belgesinin iptali sebeplerine dâhil ediliyor.

- Anayasa Mahkemesinin iptal gerekçesi doğrultusunda kara yolu ve demir yolunda tehlikeli madde taşımacılığı ihlalleri, bozulabilir gıda taşımacılığı, demir yolu emniyet yönetim sistemi eksiklikleri, takograf ve bağlama kütüğü kayıt zorunlulukları ile denizcilik seyrüsefer emniyeti kurallarına aykırılık hâllerinde uygulanacak bütün idari para cezalarının alt ve üst sınırları da doğrudan kanunla düzenleniyor.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Temmuz 2026 kira zammı belli oldu! İşte bu ay ödenecek zamlı kiralar

SOKAK AYDINLATMALARI

- Mahallî idarelerin genel aydınlatma (sokak lambaları vb.) enerji tüketim bedellerine merkezî yönetim bütçesinden sağlanan desteğin süresi 2030 yılı sonuna kadar uzatılıyor. Ancak genel bütçe vergi gelirleri paylarından yapılan kesinti oranları, kamu maliyesindeki yükü dengelemek adına büyükşehirler ve il özel idareleri için yüzde 10’dan yüzde 30’a, diğer belediyeler için ise yüzde 5’ten yüzde 15’e yükseltiliyor.

SİVİL HAVACILIKTA YENİ KURALLAR

- Türkiye’nin taraf olduğu Uluslararası Sivil Havacılık Anlaşması’na tam uyum sağlanıyor. Bu doğrultuda kazaya uğramış, zor durumda kalan ve tehlike içinde bulunan hava aracına gerekli hizmetin verilmesi açık biçimde ifade ediliyor.

AK Parti'nin torba teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu: En düşük emekli maaşı 23 bin 552 TL’ye çıkıyor

- Sivil havacılık faaliyetlerinde kabahat oluşturan davranışlara uygulanan idari para cezaları, tüzel kişiler yönünden beş katı olarak uygulanacak.

MİLLETLERARASI ÖZEL OKULLAR

- Milletlerarası okulların mevzuata aykırı olarak Türk vatandaşı öğrenci kaydetmesi fiili ağır cezai yaptırıma bağlanarak brüt asgari ücretin yirmi katı idari para cezası ve doğrudan ruhsat iptali yaptırımı getiriliyor.

AK Parti'nin torba teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu: En düşük emekli maaşı 23 bin 552 TL’ye çıkıyor

- PTT’nin temel istihdam rejimi yeniden düzenleniyor. Bu çerçevede, PTT personeli ‘idari hizmet sözleşmesi” ile istihdam edilmesi kuralı getiriliyor. Personelin işe alınması, terfisi, ünvan değişikliği ve sözleşme süreçleri gibi konular yönetmeliklerle düzenlenecek. Ayrıca boş pozisyonlara açıktan personel alımı Cumhurbaşkanlığı iznine bağlandı ve aylık ücret tavanı da yine Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek.

Haberle İlgili Daha Fazlası