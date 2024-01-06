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    FAST sistemi çöktü mü? Bankadan para gönderecekler için kritik saat belli oldu

    Anlık ve Sürekli Fon Transferi olarak bilinen FAST sistemi, planlı bakım çalışmaları nedeniyle geçici bir süreliğine askıya alındı. Bakım saatlerinde bankadan para gönderilemeyecek.

    FAST sistemi çöktü mü? Bankadan para gönderecekler için kritik saat belli oldu
    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Bankalar arası anlık ve Sürekli Fon Transferi olarak bilinen FAST sistemi işlemi yapmak isteyen vatandaşlar bir süredir bu isteklerini yerine geitremiyor. ''FAST işleminden neden yararlanılamıyor? FAST neden yapılmıyor?'' sorusunun cevabı belli oldu. 

    Anlık ve Sürekli Fon Transferi olarak bilinen ve birçok kişi tarafından yaygın olarak kullanılan FAST işleminin geçici olarak kullanılamayacağı açıklandı. FAST sistemi, planlı bakım çalışmaları nedeniyle geçici bir süreliğine devre dışı bırakılacak.

    Hızlı para transferi imkanı sağlayan bu sistem, bugün 21.00 ile 00.00 saatleri arasında bakıma alındı. Aynı zamanda, sistem yarın da 20.00 ile 22.30 saatleri arasında bakım çalışmaları sürecek.

    Bakım sürecinde aynı banka hesapları arasında para transferi yapılabilecek ancak, başka bankalar arasında para transferi mümkün olmayacak.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    BankaFast
    Haberler > Ekonomi > FAST sistemi çöktü mü? Bankadan para gönderecekler için kritik saat belli oldu
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