FED faiz kararı ne kadar oldu? FED faiz kararı neleri etkileyecek?

13 Aralık 2023 22:27 - Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 22:41

Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Piyasalardaki beklentilere göre Aralık ayının FED faiz kararı sabit kalması bekleniyordu. FED faiz kararı için toplantı 12 Aralık ve 13 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecekti. Tam karar ise 13 Aralık saat 22:00'de açıklandı. Böylece yılın son faiz kararı gerçekleşti. Tüm piyasaların sabırsılıkla beklediği FED faiz kararı oldukça etkili. Açıklamada bu yıl enflasyonun yavaş seyri faiz kararının açıklanmasında etkili olduğunun altı çizildi.

FED faiz kararı ne kadar oldu?

ABD'de enflasyonun yavaş devam etmesinin ardından pozitif bir seyir izlerken küresel piyasaların gözü FED başkanı Jerome Powell'e çevrildi. Kasım ayında politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutmuştu. Merakla beklediği Aralık ayı faiz kararı açıklandı. ABD Merkez Bankası Fed faizi değiştirmedi ve yine yüzde 5.50'de bıraktı.

FED faiz kararı neleri etkileyecek?

Uzmanlara göre; FED faiz kararı eğer sabit tutuldu bu da taktirde tarım, altın gibi küresel piyasaları etkiledi. İşsizlik oranını da etkileyen FED kararında istihdam sayısı azaldığı öğrenildi. Ancak işsizlik oranında herhangi bir yükseliş yok. Sabit tutulan faiz kararı en çok enflasyonu etkileyecek. Beklentilere göre; 2024 yılının Mayıs ayında faiz kararının düşürülmesi bekleniyor. FED Mart 2022'den bu yana toplam 11 faiz artırımı gerçekleştirdi ve faiz oranını toplam 525 baz puan yükseltti.