13 Aralık 2023 09:53 - Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 10:01

Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Küresel piyasalar bugün FED tarafından saat 22.00'da açıklanacak faiz kararına odaklandı. Merakla beklenen faiz kararının açıklanmasına kısa süre kala arama motorlarında FED faiz kararı sabit kalırsa dolar ne olur? ABD faiz kararı sabit kalırsa dolar artar mı, düşer mi? sorularına yanıt arandı.

FED FAİZ KARARI SABİT KALIRSA DOLAR NE OLUR?

FED faiz kararı bugün 22.00'da açıklanıyor. Kritik karar öncesinde altın fiyatlarında sert düşüş yaşandı.

ABD'de açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), kasımda aylık bazda değişim göstermeyeceği yönündeki piyasa beklentilerinin aksine yüzde 0,1 artarken, yıllık bazda yüzde 3,1 artışla öngörüler doğrultusunda gerçekleşti. Yavaşlamaya devam eden yıllık enflasyon 5 ayın en düşük seviyesini kaydetti. Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE ise beklentilere paralel kasımda aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 4 arttı. Bu dönemde çekirdek enflasyon yıllık bazda 2 yılın en düşük seviyesinde kalmaya devam etti.

Faiz kararı öncesi, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) martta faiz indirimlerine başlama ihtimali yüzde 45, mayısta başlama ihtimali ise yüzde 75 seviyesinde bulunuyor. Analistler, Fed'in art arda üçüncü ve yılın son toplantısında politika faizinin yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutulmasına kesin gözüyle bakıldığını belirterek, Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinde bankanın gelecek dönem para politikasına ilişkin ipuçları aranacağını söyledi. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'da dün açıklamalarda bulunurken, ülkede enflasyonun "anlamlı" bir şekilde düştüğünü ve Fed'in hedefine inmemesi için hiçbir neden göremediğini söyledi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings dün, küresel finans kuruluşlarının çoğunun görünümünün yüksek faizlere uyum sağlamaları sayesinde nötr olduğunu ancak ABD ve Çin'de bankacılık sektörü görünümünün kötüleştiğini bildirdi. Öte yandan, söz konusu enflasyon verilerinin ardından ABD'de S&P 500 Endeksindeki dalgalanmayı gösteren ve "korku endeksi" olarak da bilinen VIX Endeksi, 4 yılın en düşük seviyesine geriledi. Ayrıca, dün açıklanan verilere göre, ABD federal hükümetinin bütçe açığı, kasımda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 26 artarak 314 milyar dolara yükselirken, analistler, ABD'de bugün açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerin de takip edileceğini dile getirdi.

Söz konusu gelişmelerin ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,2 seviyesinde, dolar endeksi de yatay seyirle 103,9 seviyesinde bulunuyor. Düşüş eğilimini üst üste dördüncü işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı, bugün yüzde 0,1 azalışla 1.978 dolardan alıcı buluyor.

FED FAİZ KARARI SONRASI DOLAR VE ALTIN NE OLACAK?

Uzmanlar, Fed'in faizi son 22 yılın zirvesinde sabit tutmasını beklerken, Fed Başkanı Powell'ın sözlü yönlendirmeye devam etmesini bekliyor. Piyasalarda volatilitenin artmasını bekleyen uzmanlar, gram altının 1840 TL'nin üzerinde kalıcı olması halinde, dolar/TL'de yaşanacak yükselişle yeni rekorların gelebileceğini belirtiyor. Uzmanlar, gram altının yılbaşından önce 1.900 TL seviyesinin üzerine tekrardan göreceğini düşünüyor.

Ahlatcı Yatırımı'n sabah bültenine göre Dolar/TL kurunda 29,00 TL seviyesi üzerinde psikolojik direnci olarak 29,10 TL ve üstünde 29,20 TL izlenebilir. Geri çekilmelerde 28,90 TL ilk destek olarak izlenecek. Bu seviye altında fiyatlama için ise 28,80TL ve 28,70TL diğer destek bölgeleri olarak takip edilebilir.