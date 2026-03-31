Gayrimenkul ilanlarındaki fiyatlar artık mercek altında. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), ilanlarda belirtilen tutar ile gerçekleşen alım-satım bedellerini karşılaştırıyor. Uyuşmazlık tespit edilen işlemlerin izlendiği belirtilerek, "Vergi kayıp ve kaçağına yol açabilecek bu tür uygulamalara karşı gerekli inceleme ve denetim süreçleri başlatılmakta olup, sorumlular hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde işlem tesis edilmektedir" denildi.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), dijital platformlarda yer alan gayrimenkul ilan tutarlarının, gerçekleşen alım-satım bedelleri ile emsal ve piyasa verileriyle karşılaştırıldığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, son dönemde dijital ortamdaki gayrimenkul ilanlarına yönelik incelemelerde, ilanlarda yer alan tutarlar ile gerçek alım-satım bedelleri arasında farklılıklar tespit edildiği bildirilerek şu ifadelere yer verildi:

"Son dönemde dijital platformlardaki gayrimenkul ilanlarına ilişkin yapılan analizlerde, bazı satıcıların ilan sayfalarında yer verdikleri tutar ile gerçek alım-satım bedelinin farklı olduğu ilanların bu şekilde güncellendiği veya kaldırıldığı tespit edilmiştir. İlan sayfalarında yer alan tutarlar gerçekleşen alım-satım bedelleri ile emsal ve piyasa verileriyle karşılaştırılmaktadır. Bu kapsamda uyumsuzluk gösteren işlemler farklı veri kaynakları üzerinden tespit edilmekte ve yakından izlenmektedir. Vergi kayıp ve kaçağına yol açabilecek bu tür uygulamalara karşı gerekli inceleme ve denetim süreçleri başlatılmakta olup, sorumlular hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde işlem tesis edilmektedir. Mükelleflerimizin herhangi bir yaptırımla karşılaşmamaları için işlemlerini gerçek bedeller üzerinden ve mevzuata uygun şekilde gerçekleştirmeleri önem arz etmektedir."

Haberle İlgili Daha Fazlası