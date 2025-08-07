Fiyatıyla da tadıyla da zirvede! Kilosu 12 lira… Satışından memnun kaldı, tekrar tekrar ekti

Bafra Sebze ve Meyve Üreticileri Birliği Başkanı Adem Aşçı, nisanda ilk ekimlerin yapıldığını, temmuzda hasada başladıklarını belirterek, "Bafra Ovası'nda üç çeşit kavun yetiştiriciliği yapılıyor. 9 bin dekar alanda sarı kavun, Ankara kavunu ve Süheyla kavunu yetiştiriliyor. Süheyla kavununun kesimi devam ediyor. Aroması ve tadı güzel olan Süheyla kavunu ovada tutuldu" dedi.

ÇİFTÇİSİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRÜYOR: DÖNÜME 7 TON, KİLOSU 12 TL

Aşçı, "Süheyla kavununun Karadeniz'in tüm ilçelerine sevkiyatı yapılırken, İç Anadolu'ya, Çorum ve Ankara'ya da gönderiliyor. Süheyla kavunu farklı bir tür, tadı ve aroması çok güzel. Diğer kavun çeşitlerine göre raf ömrü biraz daha kısa. Kabuğu ince olduğu için çok dayanıklı değil" diye konuştu.

Fiyatlar ve verim hakkında da bilgi veren Aşçı, şöyle devam etti:

"Kavunlarda en fazla para eden Süheyla kavunu. Diğer kavunlar kilogramı 5 liradan satılırken, Süheyla kavunu kilogramı 12 liradan alıcı buluyor. Süheyla kavununun tonajı arazisine göre değişiyor. İklimi seven, kuraklığı seven bir kavun. Dönüm başına 5 ila 7 ton verebiliyor. Fiyatlar devamlı değişiyor. Bugün 12 lira olan yarın 10 lira ya da 15 lira olabiliyor. Fiyatlar her gün değişebiliyor. Bu ay içerisinde fiyatların biraz daha yükseleceğinin duyumunu aldık, gün geçtikçe fiyatlar da artışa geçti."

“SATIŞINDAN MEMNUN KALDIĞIM İÇİN 10 DÖNÜME EKİM YAPTIM”

Aşçı, tüketicilere de çağrıda bulunarak, "Pazar yerlerinde, zincir marketlerde, Bafra Ovası'nın sebze ve meyvesini tercih etsinler. Organik olarak yetiştiriyoruz. Kavunu aldıklarında sorsunlar; Bafra Ovası'ndan mı geliyor, hangi ovadan geliyor? Lezzetini tüketiciler görecek ve kendileri karar verecek." ifadelerini kullandı.

Koruluk Mahallesi'nde kavun yetiştiriciliği yapan Hasan Ulusoy da çocukluğundan beri çiftçilik yaptığını dile getirerek, "Kavun, son zamanlarda yaptığım ikinci ekim. Süheyla kavununun satışından memnun kaldığım için bu yıl 10 dönüm araziye ekim yaptım. Mayıs itibarıyla fidelerimi diktim. Ağustos ayına girmemizle beraber üçüncü kesimimizi yaptık." dedi.

“SÜHEYLA OLMAZSA O KAVUN DA GİTMEYECEK”

Ulusoy, "Süheyla kavunu iyi, gidiş hattından memnunuz. Bafra'nın piyasası belli olmuyor, bir gün gidiyorsun kilogramı 19 lira, ertesi gün bir bakıyorsun 11 lira. Arz talep meselesine göre kesiyoruz. Bugün biraz talep var, kesiyoruz. Süheyla kavunu, bulunabilecek en tatlı kavunlardan birisidir. Buna bile artık nazlanır gibi oldu halcilerimiz. Bir kısmına Rita kavunu ektik, zoraki Süheyla kavununun yanında gidiyor. Süheyla olmazsa o kavun da gitmeyecek." şeklinde konuştu.