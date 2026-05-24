Altın fiyatlarında üç haftayı aşkın süredir etkili olan aşağı yönlü seyir, yaz sezonu öncesinde düğün yapacak çiftlere ve davetlilere nefes aldırdı. Kapalıçarşı’da çeyrek altın, gram altın ve işçiliksiz bilezik satışları hız kazanırken, kuyumcularda senetli satışlar da yeniden canlandı.

KAAN ZENGİNLİ- Küresel piyasalarda son haftalarda yaşanan dalgalanmanın etkisiyle altın fiyatlarında görülen kademeli geri çekilme, düğün hazırlığı yapan çiftler ve aileler için önemli bir fırsata dönüştü.

Nisan ayında peş peşe kırılan rekorlar sebebiyle takı alışverişini erteleyen vatandaşlar, mayıs ayıyla birlikte başlayan fiyat gevşemesinin ardından yeniden kuyumcuların yolunu tuttu. Düğün davetiyelerinin dağıtıldığı ve hazırlıkların son aşamaya geldiği bu kritik dönemde gram ve çeyrek altın fiyatlarındaki köpüğün inmesi, evlilik bütçelerini denkleştirmeye çalışan ailelere adeta bir can suyu oldu.

Kapalıçarşı ve mahalle kuyumcularında takı setleri ile çeyrek altın satışlarında gözle görülür bir hareketlilik yaşanırken, fiyatlardaki bu gevşeme sayesinde ebeveynler düğün alışveriş listelerindeki eksikleri çok daha rahat bir şekilde tamamlamaya başladı.

Fiyatlar düştü, evlenecek çiftler kuyumcuya koştu: Altındaki gevşeme düğüncüye yaradı

İstanbul Kapalıçarşı esnafı Muhammed Ersöz, piyasadaki hareketliliğin özellikle yatırım amaçlı ürünlerde yoğunlaştığını söyledi. Ersöz “Şu anda talebin büyük bölümü çeyrek altın, gram altın ve işçiliksiz bilezik modellerinde toplanıyor. Altındaki yüksek fiyat baskısının azalması, evlenecek çiftlerin daha rahat alışveriş yapmasını sağladı. Önceden işçiliği yüksek fantezi setlere mesafeli duranlar, şimdi aynı parayla geleceğe yatırım olacak şekilde daha fazla adette çeyrek veya gram altın alabiliyorlar. Düğün sezonunun resmen açılmasıyla birlikte önümüzdeki haftalarda çarşıdaki bu yoğunluğun katlanarak artacağını öngörüyoruz” dedi.

İŞÇİLİKSİZ ALTINA TALEP ARTIYOR

Altın fiyatlarındaki değişim, düğün alışverişindeki tercihleri de değiştirdi. Geçmişte yüksek işçilikli gerdanlık ve fantezi setler ön plana çıkarken, bugün çiftler daha çok cumhuriyet altını, tam altın ve işçiliksiz ajda bileziklerine yöneliyor. Çiftler artık takıyı yalnızca düğün aksesuarı olarak değil, aynı zamanda nakde çevrilebilecek bir yatırım aracı olarak görüyor. “Düğünde takacağız ama sonrasında bozdururken zarar etmeyelim” düşüncesi, alışveriş tercihlerinde belirleyici oluyor.

KUYUMCUDA SENETLİ SATIŞ GERİ DÖNDÜ

Bankaların kredi kartı nakit avans limitlerini kısması ve taksit sayılarını düşürmesi sebebiyle, altın fiyatları zirvedeyken düğün alışverişi yapmak nakit parası olmayanlar için imkânsız hâle gelmişti. Fiyatların mayıs ayı başından beri kademeli olarak aşağı süzülmesi, mahalle kuyumcuları ile mahallede oturan aileler arasındaki geleneksel ‘güven ve senet’ ilişkisini yeniden canlandırdı. Böylece esnaf, tanıdığı bildiği ailelere düğün takılarını teslim edip, bedelini iki ya da üç aylık vadelerle, elden nakit ödeme protokolleriyle faturalandırabiliyor. Bu da bankacılık sisteminin dışına taşan, tamamen sokağın kendi dinamikleriyle dönen gerçek bir vadeli ticaret kapısı araladı.



