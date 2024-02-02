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    • Gaziantep'in son zurna ustası! Tüm Türkiye'den ona geliyorlar, 56 yıldır 7 metrekarelik iş yerinde zurna yapıyor

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Gaziantep, Haber

    Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Gaziantep'in son zurna ustası olan Mesut Uz, Türk kültürünün önemli bir parçası olan zurna yapma mesleğini yaşatmaya çalışıyor. Halaylar bitmediği sürece zurna yapmaya devam edeceğini söyleyen Uz, tüm Türkiye'den zurna almak için ona gelenlerin olduğunu belirterek "Mesleği öğrenmek isteyen yok. Ben son zurna ustasıyım. Benden sonra bu mesleği miras olarak bırakabileceğim kimse maalesef yok" dedi.

    Gaziantep’te zurna mesleğinin son ve tek ustası olarak bilinen Mesut Uz, 7 metrekarelik iş yerinde 56 yıl önce bu mesleği yapmaya başladığını ve o zamandan beri hiçbir zaman bırakmadığını söyledi. Uz, “Zurna yapmak benim için bir tutku. Bu sanatı korumak ve gelecek nesillere aktarmak benim görevim” dedi.

    “GAZİANTEP'TE ZURNA YAPAN TEK KİŞİ BENİM”

    Düğünlerin vazgeçilmez enstrümanı zurnayı yapan son usta olduğunu söyleyen Uz, “Bu mesleği 56 yıldır yapıyorum. Gaziantep’te zurna yapan tek kişi benim. Zurna halay zurnasıdır. Zurna enstrüman ve müzik aletidir. Atasözlerimizde de söylendiği gibi yeri gelince insanları oynatır, yeri gelince ağlatır. Zurna dünyanın en zor enstrümanlarından bir tanesidir. Yaylı sazlara veya diğer üflemeliler benzemez” dedi.

    Gaziantep'in son zurna ustası! Tüm Türkiye'den ona geliyorlar, 56 yıldır 7 metrekarelik iş yerinde zurna yapıyor

    Zurnanın kaliteli ve uzun ömürlü olması için ham maddesinin kayısı ağacından yapıldığını belirten Uz, “Zurna kayısı ağacı, erik ağacından yapılır. Genellikle kayısı ağacıdır. Abanoz ağacından da olur fakat o ağaç zor bulunan bir ağaçtır. Zurna yapmak bir günümüzü alır” ifadelerini kullandı.

    “HALAYLAR BİTMEDİĞİ SÜRECE ZURNA YAPMAYA DEVAM EDECEĞİM”

    Son zurna ustası Uz, teknolojiyle savaşacağını ve zurna yapmaya devam edeceğini belirterek, “Halaylar bitmediği sürece zurna yapımına devam edeceğim. Fakat teknolojinin gelişmesiyle zurna yapımı azalıyor. Eskisine nazaran talepler azaldı ama buna rağmen azda olsa talep var” ifadelerine yer verdi.

    Gaziantep'in son zurna ustası! Tüm Türkiye'den ona geliyorlar, 56 yıldır 7 metrekarelik iş yerinde zurna yapıyor

    Davulun zurnasız, zurnanın davulsuz olmayacağını söyleyen Uz, “Hiç kimse davulsuz zurnasız düğün yapamaz. Halay davul ister, davul zurna ister. Zurna usta ister. Halay ve oyun bitmediği sürece zurnaya olan talep bitmez. Düğünlerin vazgeçilmezi olan zurna yüzyıllardır devam eden bir gelenek ve hiçbir zaman bitmeyecek” dedi.

    “TÜM TÜRKİYE'DEN BİZE GELİP ZURNA ALIYORLAR”

    Zurna geleneğinin tüm Türkiye’de devam ettiğini belirten Uz, “Tüm Türkiye’den bize gelip zurna alıyorlar. Az önce Kayseri’den geldiler. İstanbul’dan gelip alanlar var. İhtiyaç olduğu zaman gelip alırlar. 4 kalem zurna çeşidimiz var. İsteğe göre yaparız ve yanımızda zurnasını test edip sonra zurnasını alıp gider” ifadelerini kullandı.

    Gaziantep'in son zurna ustası! Tüm Türkiye'den ona geliyorlar, 56 yıldır 7 metrekarelik iş yerinde zurna yapıyor

    “FİYATLARIMIZ 3 BİN TL İLE 5 BİN TL ARASINDA DEĞİŞİR”

    Ürettiği zurnaların uzun ömürlü olduğunu ifade eden Uz, fiyatları hakkında da, “Fiyatlarımız 3 bin TL ile 5 bin TL arasında değişir. Zaten zurna sürekli bozulan bir enstrüman değildir. Kırılmadığı sürece 20-30 yıl kullanılabilir” şeklinde konuştu.

    Gaziantep'in son zurna ustası! Tüm Türkiye'den ona geliyorlar, 56 yıldır 7 metrekarelik iş yerinde zurna yapıyor

    “MESLEĞİ ÖĞRENMEK İSTEYEN YOK”

    Son zurna ustası olarak mesleğin kendisinden sonra öleceğini belirten Uz, “Mesleği öğrenmek isteyen yok. Ben son zurna ustasıyım. Benden sonra bu mesleği miras olarak bırakabileceğim kimse maalesef yok” dedi.

    Öte yandan, zurna almak için Kayseri'den Gaziantep'e geldiğini söyleyen müşteri Enver Avcı ise "Mesut Uz ustanın yanına geldik. Burada güzel zurnalar yapıyor. Ben ve benim gibi birçok insan Kayseri ve çevre illerden buraya zurna almaya geliyor. Böyle güzel kültürümüzün parçası olan zurna ustalarının çoğalması gerekiyor" diye konuştu.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Gaziantep
    Haberler > Ekonomi > Gaziantep'in son zurna ustası! Tüm Türkiye'den ona geliyorlar, 56 yıldır 7 metrekarelik iş yerinde zurna yapıyor
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