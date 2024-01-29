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    • Yüzde 71'lik zammı davul zurna ile kutladılar! En düşük maaş 25 bin 500 TL oldu

    Düzce Belediyesi'nde en düşük maaş 25 bin 500 TL oldu. Yapılan yüzde 71'lik zammı işçiler davul zurna ile kutladı.

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Belediye, Zam, Düzce, Haber

    Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Asgari ücrete yapılan yüzde 49'luk zammın ardından işçiler, gözlerini kendi maaşlarına yapılacak zamma çevirdi. Milyonlarca işçi merakla beklerken, yeni bir haber de Düzce Belediyesi'nden geldi.

    Düzce Belediyesi, toplu iş sözleşmesi çerçevesinde en düşük maaşı 25 bin 500 liraya yükseltti. Böylece maaşlara yüzde 71 zam yapılmış oldu.

    İşçilerle bir araya gelen Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, yeni maaşlar hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

    Yüzde 71'lik zammı davul zurna ile kutladılar! En düşük maaş 25 bin 500 TL oldu

    "BİZ BİRBİRİMİZİ TAMAMLIYORUZ"

    Belediye işçilerinin katılım gösterdiği etkinlikte konuşan Başkan Özlü, "Biz aslında aynı gemideyiz. Sizler olmazsanız biz hiçbir iş yapamayız. Belediye olmazsa sizler çalışamazsınız. Dolayısı ile biz birbirimizi tamamlıyoruz" dedi.

    "Ayrı değiliz aynı yerdeyiz" diyen Özlü, "Ali Kemal bey ile birlikte çok yormadan söyleyelim. Ücretlerinize yüzde 71 zam yapıyoruz. Hayırlı olsun. Yüzde 71 zamlı ücretlerinizi alacaksınız" şeklinde konuştu.

    Zam haberini alan işçiler, davul ve zurnalarla doyasıya yeni zammı kutladı.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    BelediyeZamDüzce
    Haberler > Ekonomi > Yüzde 71'lik zammı davul zurna ile kutladılar! En düşük maaş 25 bin 500 TL oldu
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