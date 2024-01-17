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    Gıda izleme komitesi 'fiyatlar' için toplandı! 'Müsamaha gösterilmeyecek'

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda bir araya geldi. Toplantıda küresel ve yurt içi tarımsal emtia ve gıda fiyatlarındaki seyir masaya yatırıldı. Toplantının ardından bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Haksız kazanç sağlamaya yönelik girişimlere hiçbir şekilde müsamaha gösterilmeyecektir" denildi.

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    Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in ev sahipliğinde; Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Sayın İbrahim Şenel ve ilgili kurumların temsilcileri katılıdı.

    Toplantıda, Komite'nin aldığı önceki kararlardaki gelinen aşama ve yapılan çalışmalar değerlendirildi.

    GIDA FİYATLARINA YAPILAN FAHİŞ ZAMLAR ELE ALINDI

    Küresel ve yurt içi tarımsal emtia ve gıda fiyatlarında yaşanan son gelişmeler ele alındı, 2023 yılı tarımsal üretimi ve 2024 yılı beklentileri görüşüldü.

    2023 yılında kırmızı ve beyaz et ile sebze ve meyve fiyatlarında gerçekleşen artışların sebepleri tartışıldı. Ayrıca, tüketicilerin fiyat artışlarından asgari seviyede etkilenmesine yönelik tedbirler ve sonuçları değerlendirildi.

    Gıda izleme komitesi 'fiyatlar' için toplandı! 'Müsamaha gösterilmeyecek'

    GIDA ARZINI TEHDİT EDEN BİR HUSUS YOK

    Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

    "Ülkemizin hayvansal ve bitkisel ürünlerde tüketim talebini karşılayacak üretim ve stok seviyelerine sahip olduğu, gıda arz güvenliğini tehdit eden herhangi bir hususun bulunmadığı vurgulanmıştır.

    GIDA KAYBI VE İSRAF ÖNLENECEK

    Ayrıca, gıda kaybı ve israfının önlenmesine yönelik hayata geçirilecek eylemler istişare edilmiştir. Bu kapsamda bir teknik çalışma grubu oluşturulmuştur.

    Komite, ilgili kurumların etkin koordinasyonuyla, tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini ve gıda sektöründe istikrarlı bir arz ve fiyat oluşumunun sağlanmasını teminen çalışmalarına kararlılıkla devam edecektir.

    HAKSIZ KAZANÇ ELDE EDENLERE MÜSAMAHA GÖSTERİLMEYECEK

    Tarımsal üreticilerimiz ile tüketicilerimizin korunması ve 2024 yılında gıda fiyatlarında istikrarın sağlanması amacıyla tüm araçlar etkin bir şekilde kullanılacak, gıda ve tarımsal ürün piyasalarında yapısal önlemler hayata geçirilecektir. Piyasa mekanizmalarının sağlıklı işlemesine mani olan, haksız kazanç sağlamaya yönelik girişimlere hiçbir şekilde müsamaha gösterilmeyecektir."

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    GıdaHazine Ve Maliye BakanlığıZam
    Haberler > Ekonomi > Gıda izleme komitesi 'fiyatlar' için toplandı! 'Müsamaha gösterilmeyecek'
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