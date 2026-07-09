Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB aracılığıyla hayata geçirilen Yapay Zeka Kredi Programı kapsamında teknogirişimlere 5 milyon liraya kadar kredi desteği verileceğini açıkladı. Başvurular 31 Aralık'a kadar devam edecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yapay zeka geliştiren ve kullanan girişimlere yönelik KOSGEB aracılığıyla verilecek yeni kredi programını duyurdu.

Bakan Kacır, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda KOSGEB aracılığıyla GO Dijital Cüzdan ile sağlanan Yapay Zeka Kredi Programı kapsamında Teknogirişim Rozeti sahibi girişimcilere 5 milyon liraya kadar kredi desteği sunulacağını bildirdi.

TEKNOLOJİ YATIRIMLARININ DESTEKLENECEK

Kacır, program kapsamında yüksek performanslı işlem gücü, güvenli veri depolama altyapıları ile yapay zeka araçlarına erişim ve teknoloji yatırımlarının destekleneceğini belirtti. Programın teknogirişimlerin büyümesini hızlandıracağını vurgulayan Kacır, "Türkiye’nin yapay zekâ yolculuğuna güç katacağız" ifadelerini kullandı.

Girişimcilere 5 milyon lira kredi desteği! Son başvuru tarihi 31 aralık

BAŞVURULAR 31 ARALIK TARİHİNE KADAR

Yapay Zeka Kredi Programı’na başvuruların 31 Aralık tarihine kadar yapılabileceği belirtilirken, başvuruların ‘kosgeb.gov.tr’ adresi üzerinden gerçekleştirilebileceği kaydedildi.

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