Gram altın rekor tazeledi, dolar 40 TL’yi aştı! Piyasalarda haftanın kazandıranları belli oldu

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftayı ortalama yüzde 0,80 artışla tamamlarken, gram altın fiyatı yüzde 1,47 yükselerek 4.330 liraya çıktı ve haftanın en çok kazandıran yatırım aracı oldu.

Dolar/TL 40,17'yi aşarken, yatırım fonları arasında en yüksek getiriyi “borsa yatırım” fonları sağladı.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,80, altının gram fiyatı yüzde 1,47, dolar/TL yüzde 0,86 ve avro/TL yüzde 0,14 artış kaydetti.

BIST 100 endeksi, en düşük 9.957,84 puanı ve en yüksek 10.441,05 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 0,80 üzerinde 10.358,46 puandan tamamladı.

GRAM ALTIN 4.330 LİRAYA YÜKSELDİ

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,47 artışla 4.330 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,76 yükselişle 29.260 liraya çıktı.

Geçen hafta sonu 7.126 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, yüzde 1,77 artarak 7.252 liraya yükseldi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,86 artarak 40,1770 liraya çıkarken, avro da yüzde 0,14 artışla 47,0590 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,76, emeklilik fonları ise yüzde 0,77 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 1,36 ile “borsa yatırım” fonları oldu.