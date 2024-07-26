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Gram altın yatırımcıları için beklenen tarih! İslam Memiş açık açık duyurdu, rakam verdi

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Gram altın yatırımcıları için beklenen tarih! İslam Memiş açık açık duyurdu, rakam verdi

Ekonomi Haberleri

Gram altında geçtiğimiz günlerde yaşanan dalgalanmalar geride kaldı. Piyasalarda gram altının yükselişe geçmesinin ardından İslam Memiş'ten ağustos ayı tahmini geldi. Memiş, "Ağustos ayında gram altında 2.700 TL veya üzerini göreceğimizi öngörüyorum" dedi.

Merkez Bankası'nın faizi sabit tutma kararının ardından altında son günlerde yaşanan dalgalanmalar geride kaldı. Gram altın yükselişe geçti. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcılar için şu önerilerde bulundu:

DALGALANMALAR KONUSUNDA UYARMIŞTI

"Gram altın yatırımcılarının ons altını takip etmeleri gerektiğini, ‘ons altın nereye, gram altın oraya’ şeklindeki uyarıların geçerli olduğunu söyledik. Yaklaşık bir aydır bu durum böyle devam ediyor. Gram altın fiyatlarının 2.580 – 2.680 TL aralığında dalgalanacağını belirtmiştim ve bu bantta hareket etmeye devam ediyor.

YENİ TAHMİNİNİ AÇIKLADI

Muhtemelen bir iki hafta daha bu aralıkta kalacak. Aynı şekilde ons altının da 2.380-2.480 dolar aralığını takip edeceğiz. Ancak ağustos ayında gram altında 2.700 TL veya üzerini göreceğimizi öngörüyorum.

"GÜMÜŞ KONUŞABİLSEYDİ..."

Gümüş konuşabilseydi ve benimle konuşsa, şu soruyu sorardı: ‘Altınım var ama senden yok, altınımla senden alayım mı?’ O da ‘Al, görmedin mi hâlâ benim gücümü, ilk yarıda indirmedim mi onu tahtından’ derdi. Dolar, TL ve altın karşısında ben bugün ucuz kaldım.

Düzenleyen:  - Ekonomi
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