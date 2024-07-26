Piyasalarda günün özeti! Dolar düştü, altın yükseldi, borsa durdu

Piyasalarda son dakika! 26 Temmuz 2024 dolar fiyatı; TCMB Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay’ın ‘şahin’ mesajlarıyla birlikte düşüşe geçti. 33,09’dan güne başlayan dolar 32,98’den kapanış yapıyor. Altın da ABD’de Çekirdek PCE verisinin beklenti dahilinde gelmesiyle ‘sınırlı’ yükseldi. Gram, 2530 TL’ye çıktı. Borsa ise haftanın son işlem gününde yerinde sayarak, 10.891’den kapandı. Endeks, kritik dirençlerin altında kalarak ‘zayıf’ sinyal verdi.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL-Piyasalar oldukça hareketli bir haftayı daha geride bırakıyor. İç piyasalarda bu hafta TCMB’nin faiz kararı ve ardından gelen likidite tedbirlerinin yansımaları izlendi. Dış piyasalarda ise ABD seçimlerine dair anketler, FED’in yaklaşan faiz indirimi beklentileri, ABD’de NASDAQ teknoloji endeksinde yaşanan gerilemeler ve Çin’den “yavaşlama” sinyalleri, fiyatlarda belirleyici oldu.

AKÇAY’DAN KRİTİK MESAJLAR

Bugün ise TCMB Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay’ın Reuters'a verdiği röportaj öne çıktı. Akçay; aylık enflasyonda belirgin düşüş gerçekleşmeden faiz indiriminin değerlendirilmeyeceğini, indirimler söz konusu olduğunda da “sıkı politika duruşunun korunacağını” vurguladı.

DOLAR DÜŞTÜ

Bugüne 33,09’dan başlayan ve bankalar arası piyasada en yüksek 33,15 TL’yi gören dolar, Akçay’ın mesajlarının ardından gerilemeye başladı. Gün içinde en düşük 32,85 TL’yi gören dolar, akşama doğru bir miktar toparlandı. Dolar 33,00 TL’den haftayı tamamlamaya hazırlanıyor.

ALTIN YÜKSELDİ

Küresel piyasalarda ons altın fiyatı tepki alımlarıyla birlikte buğum 2390 doları test etti. Akşam saatlerinde ise işlemler 2380 dolara yakın seyrediyor. Serbest piyasada gram altın fiyatı da 2530 TL’ye yükseldi. FED’in dikkatle takip ettiği “ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları Endeksi” bugün açıklandı. Endeks, beklentilere paralel şekilde geçen ay %0,2 arttı. Böylece “güvercin FED” beklentisi yükseldi ve altın fiyatlarında sınırlı da olsa yükseliş gerçekleşti.

BORSA DURDU

Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi bugün, sınırlı değer artışıyla birlikte 10.891’den haftayı tamamladı. Yüksek faiz baskısı, yabancı satışı ve düşük bilanço beklentileri, genel olarak endeksi baskılamaya devam ediyor. Borsada 10.950 teknik direnç ve 11.000 psikolojik seviyenin altında kalıcılık halinde, satış baskısının da sürebileceği ifade ediliyor.