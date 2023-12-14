Güvercin Fed risk iştahını artırdı! Böylesi ilk kez oluyor, piyasalar şimdiden fiyatlamaya başladı

14 Aralık 2023 14:45 - Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 14:47

Editör: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi, Bloomberg

Küresel piyasaların bu hafta odak noktasındaki Fed, art arda üçüncü ve yılın son toplantısında politika faizinin yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. Kararın ardından Fed Başkanı Powell, "Fed üyeleri faiz artırımlarını tamamen dışarıda tutma konusunda istekli değil. Fed olarak artık faiz indirimlerini de konuşmalarımıza katmaya başladık." diyerek faiz indirimi için ilk sinyali verdi. Fed'in güvercin tonla yönlendirmesinin ardından küresel piyasalarda risk iştahı arttı. Piyasalar ilk kez 2024 yılı için faiz indirimini fiyatlamaya başladı.

PİYASALAR FAİZ İNDİRİMİNİ FİYATLAMAYA BAŞLADI

Fed’in gelecek yıl faizlerin indirileceği sinyalini vermesinin ardından küresel Borsalar ve tahviller değer kazanırken, MSCI Tüm Ülkeler Dünya Endeksi aralıksız 6. günlük yükselişini kaydetti. ABD’de S&P 500 endeksi rekor seviyesinden sadece yüzde 2’lik bir uzaklıkta kapanış gerçekleştirdi. Apple Inc hissesi ile Dow Jones Sanayi endeksi rekor seviyelere yükseldi.

Fed'in yönlendirmeleri ardından swap piyasasında ilk kez 2024'de 150 baz puanlık faiz indirimi fiyatlandı.

JP MORGAN BEKLENTİSİNİ ÖNE ÇEKTİ

Fed'in kararı ardından birçok kurum Fed beklentisini değiştirdi. JPMorgan ilk faiz indirimini daha önce Temmuz'da beklerken, karar sonrası bu beklentisini Haziran'a çekti. Kurum 2024'te Fed'den 125 baz puanlık indirim bekliyor.

Fed aralıksız üçüncü Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısında faiz oranlarında değişikliğe gitmezken, gelecek yıl bir dizi faiz indirimi öngörerek parasal sıkılaştırma döngüsünün sona erdiğine dair bugüne kadarki en net sinyali vermiş oldu.