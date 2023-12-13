Hakeme yumruk 3 büyüklerin hisselerini devirdi

13 Aralık 2023 10:06 - Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 10:08

Editör: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi

MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler’e yapılan yumruklu saldırı Borsa İstanbul'da işlem gören spor hissleerini etkiledi. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın hisseleri saldırı olayının ardından sert düştü.

HAKEME YUMRUK HİSSELERİ DEVİRDİ

Dünya'dan Birol Bozkurt'un haberine göre Borsa'da işlem gören dört büyük kulüp Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor’un hisseleri, hakem Halil Umut Meler’e yapılan yumruklu saldırının etkisiyle güne sert düşüşle başladı.

EN SERT DÜŞÜŞ SARI KANARYA'DA

Fenerbahçe hisseleri bir önceki günkü kapanışa göre güne yüzde 3,1 düşüşle 108,70 TL'den başladı. Fenerbahçe hisselerindeki düşüş gün içerisinde daha derinleşti. Buna göre Fenerbahçe hisseleri günü yüzde 4,72 düşüşle 107 TL’den kapattı. Galatasaray hisseleri ise yüzde 2,51 gerilemeyle 7,40 TL'den açılırken, gün içerisinde en fazla toparlanan spor hissesi oldu.

Öğleden sonra artıya geçen Galatasaray hisseleri günü yüzde 1,98 artışla 7,73 TL’den kapattı. Beşiktaş hisseleri de dün güne yüzde 1,23 gerilemeyle 48 TL’den başladı. Gün içerisinde satışların derinleştiği Beşiktaş hisseleri dün günü yüzde 1,85 puan kayıpla 47,70 TL’den tamamladı. Dün güne yüzde 2,39’luk düşüşle 2,85 TL’den başlayan Trabzonspor hisseleriise günü yüzde 2,73 düşüşle 2,865 TL’den tamamladı.