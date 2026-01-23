Borsa endeksi dünkü işlemlerde %0,97 primle 12.851’den kapanış yaptı. Böylece endeks, tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi ve yeni bir rekora imza attı. 2026 Strateji Raporunu yayımlayan İntegral Yatırım, BİST 100 için bu yıl 16.500 hedef fiyat tahmininde bulundu. Kurum, model portföy hisselerini de açıkladı…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi bu hafta salı günü 12.914 ile rekor denmesinin ardından, kâr satışları ile aşağı dönmüştü. Çarşamba günü 12.575’e kadar gerileyen endeks, bu seviyeden gelen alımlarla birlikte yönünü tekrar yukarı çevirdi. Dünkü işlemlerde de %0,97 prim yapan BİST 100 endeksi 12.851’den kapanış yaptı. Böylece endeks, tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi ve yeni bir rekora imza attı.

PİYASA BEKLENTİLERİ

Bu arada piyasalarda 2026 beklentileri takip edilirken; aracı kurumların strateji raporları da gelmeye devam ediyor. Son olarak İntegral Yatırım tarafından açıklanan strateji raporunda, 2026 yılında piyasalarda ana temanın “dezenflasyon ve faiz indirimi” olduğu vurgulandı.

Raporda, “Enflasyondaki ılımlı gerilemenin 2026’da %25 seviyesine doğru sürmesini ve bunun Merkez Bankasına alan açacağını düşünüyoruz. Dezenflasyon eğiliminin devam etmesinin, politika faizinin de yıl sonuna doğru %30 seviyesine doğru gerilemesine olanak sağlayacağı görüşündeyiz” denildi.

Hangi hisseler model portföyde? Bir kurum daha favorilerini açıkladı

FAİZ VE HİSSE SENETLERİ…

2026’nın piyasa performansı açısından daha elverişli bir yıl olabileceğine dikkat çekilen raporda, “Normalleşen makroekonomik görünüm, piyasadaki zayıf performansın geride kalmasını destekleyebilir. Para piyasası fonları ve mevduat tarafındaki getirilerin, faiz indirimi süreciyle birlikte önceki yıla kıyasla daha ılımlı seviyelere gerilemesi muhtemel görünüyor. Bu durum, hisse senedi tutmanın maliyetini azaltarak, yatırım tercihleri içinde borsanın ağırlığının yeniden artmasına zemin hazırlayabilir” görüşü öne çıkarıldı.

BORSADA 2026 HEDEF FİYAT

Borsa endeksinin yıla hızlı başladığına dikkat çekilen raporda, “Bu hız, bir yerde daha dengeli bir eğilime geçiş yapabilir. Ancak 2026 yılında yatırım tercihlerinde hisse senetlerinin yeniden daha fazla gündeme gelmesini bekliyoruz. Değerlemeler cazip olurken, piyasayı destekleyecek dezenflasyon sürecinin ve faiz indirimlerinin sürmesini bekliyoruz. Bu varsayımlarla birlikte 12 aylık borsa endeksi hedefimiz 16.500 seviyesinde bulunuyor” ifadelerine yer verildi.

MODEL PORTFÖY HİSSELERİ

İntegral Yatırım, raporunda, 2026 yılı model portföy hisselerini de açıkladı. Buna göre Enka İnşaat, MLP Sağlık, CW Enerji, Astor Enerji, TAB Gıda, Türk Hava Yolları, Yapı Kredi Bankası ve Ford Otosan beğenilen hisseler arasında gösterildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası