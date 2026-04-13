Türkiye'nin önemli soğan üretim merkezlerinden Adana'da turfanda soğan hasadı, iklim değişikliği nedeniyle 2 hafta geç başladı. Henüz soğanın tarla fiyatı belli olmazken, üretici en az 15 lira fiyat bekliyor. Soğan üreticisi Mehmet Andıç, "Maliyetimiz kilogram başına 15 lira. Soğanın kilogramı tarladan 15 liradan az olursa zarar ederiz. En az 15 lira fiyat bekliyoruz" dedi.

Tarımın başkenti Adana'da, turfanda soğan hasadı başladı. Kent geneli yaklaşık 31 bin dönüm alanda ekilen soğan için Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen işçiler sabahın erken saatlerinde tarlaya girdi. Binbir emekle topraktan çıkartılan soğanlar çuvallara doldurularak ağzını da dikip, satışa hazır hale getirildi. Soğan elçileri tarafından da sayılarak kamyonlara yüklenen soğanlar talebe göre Türkiye'nin dört bir yanına gönderilmeye başlandı.

DÖNÜME 3-4 TON VERİM

İklim değişikliği nedeniyle bu sene yağışların fazla olduğu Adana'da soğan hasadı da geçmiş yıllara göre yaklaşık 2 hafta geç başladı. Aşırı yağışlar nedeniyle de verim dönüm başına yaklaşık yüzde 20 düştü. Geçtiğimiz yıllarda dönüme 5-6 ton arası ürün alınırken bu sene dönüme 3-4 ton arası soğan hasat ediliyor.

Hasat 2 hafta gecikmeli başladı! Çiftçi fiyatın en az 15 lira olmasını bekliyor: Yoksa zarar ederiz!

FİYATI ARZ-TALEP BELİRLEYECEK

Havaların soğuk gitmesi ve depolarda halen 50 bin ton kışlık soğan olması nedeniyle fiyatlarda belirsiz kaldı. Soğanın piyasaya girmesiyle birlikte arz-talep dengesine göre fiyat belirlenecek.

"KIŞLIK SOĞANIN FİYATI 3-5 LİRA"

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, depolarda halen 50 bin ton soğan olduğunu belirterek, "Kışlık soğanın kilogram fiyatı depolarda toptan 3-5 lira, seçilen soğanlarda 6-8 lira bandında satılıyor. Depolarda halen 50 bin ton soğan var. Şu anda hasadı yapılan soğanın bir dönüme maliyeti 35-40 bin lira. Şu anda çiftçimiz bu soğanı satacak, piyasaya sürecek ama henüz fiyat yok. Soğan 15 liranın üzerinde satılırsa çiftçimiz ancak buradan biraz para kazanacak" dedi.

"SOĞANDA 'MİLDİYÖ' HASTALIĞI VAR"

Aşırı yağışların soğanda 'mildiyö' hastalığına da yol açtığını belirten Doğan, ilaçlamaların sürdüğünü anlatarak, "Şu an ovanın tamamında mildiyö hastalığı var. Çiftçimiz bu yıl soğan hastalıklı olmasın diye 10-12 defa ilaçlama yaptı. Bu soğan yazlık olduğu için depoya da giremeyecek. Nisan sonundan sonra soğan kabuk bağladığı için yurt dışına gönderilecek ancak bu soğanlar yurt dışına da gönderilemez, iç piyasada tüketilmek zorunda. Çiftçimiz şu anda fiyatını bilmeden soğanı piyasaya sürecek" diye konuştu.

"ARZ, TALEP FİYATI BELİRLEYECEK"

Fiyatı arz ve talebin belirleyeceğini vurgulayan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Doğan, daha sonra şunları söyledi:

"3 ay önce hükümetimiz tarafından yurt dışına gidecek soğana 3 lira destek verildi. Daha sonra bu 2,5 liraya çekildi ama bu destek nisan ayının sonunda bitiyor. Soğan piyasaya girdiğinde arz az, talep çok olursa fiyat iyi olur. Ama arz az, talep de olmazsa tabii ki fiyat düşük olacak."

"EN AZ 15 LİRA FİYAT BEKLİYORUZ"

Soğan üreticisi Mehmet Andıç, "90 dönüm alanda soğan ektik. Fiyatlar daha belli olmadı. Aşırı yağışlar nedeniyle rekoltemiz de düştü. Her sene dönüme 5-6 ton verim alırken bu sene 3-4 ton verim alıyoruz. Maliyetimiz kilogram başına 15 lira. Soğanın kilogramı tarladan 15 liradan az olursa zarar ederiz. En az 15 lira fiyat bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

