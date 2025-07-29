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Hasat başladı, beklenti yüksek! Bu kentte çiftçinin yüzü gülüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Hasat başladı, beklenti yüksek! Bu kentte çiftçinin yüzü gülüyor
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Yaz sezonu geldi, buğday ve arpa hasadı başladı. Tarım arazilerinde hummalı şekilde çalışan biçerdöverler, verimli sezonun habercisi oldu. Bu kentte üreticiler, yıl boyunca verdikleri emeğin karşılığını alıyor...

Erzincan tarlalarında buğday ve arpa hasadı başladı. Tarlalara giren biçerdöverler, rekor hasat için çalışıyor.

Üreticilerin bir yıllık emeğin karşılığını almaya başladığını ifade eden Ufuk Çalışkan, Erzincan’ın bu sezon hububat üretiminde önemli bir başarı yakaladığını belirtti ve "Erzincan bu sene hem buğdayda hem arpada hem de yem bitkilerinde Türkiye'nin yüzünü güldürecek" dedi.

Hasat başladı, beklenti yüksek! Bu kentte çiftçinin yüzü gülüyor - 1. Resim

"VERİMİMİZ OLDUKÇA YÜKSEK"

Çiftçilerin iklim değişikliğine bağlı kuraklıkla mücadele ettiğini ifade eden Çalışkan, "Tüm zorluklara, iklim değişikliklerine, kuraklığa ve soğuk vurmalarına karşı, çiftçimiz canla başla çalışarak bugünkü hasat durumuna ulaştı. Şu anda arpa hasadı ve arkasından buğday hasatları da başladı ve verimimiz gayet iyi. Bu hasadımız inşallah bereketli olur" ifadelerini kullandı.

"Görünüşe göre verimimiz iyi" diyen Çalışkan, şu ifadeleri kullandı:

"Bazı yörelerde, tarla bazında farklılıklar olsa da genel olarak baktığımızda Erzincan, bu sene buğday ve arpa hasadında diğer illerimize göre çok daha iyi durumda ve verimimiz oldukça yüksek. İnşallah çiftçimizin emekleri boşa çıkmaz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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