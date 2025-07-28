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1 yıllık emeğin karşılığı! Hasat bereketli şekilde devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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1 yıllık emeğin karşılığı! Hasat bereketli şekilde devam ediyor
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Göbel köyünde hububat hasadı devam ediyor. Yoğun bir tempo içerisinde çalışan üreticiler 1 yıllık emeklerinin karşılığını almanın mutluluğunu yaşıyor. 

Göbel'in bereketli topraklarında buğday ve arpa gibi temel hububat ürünlerinin hasadı için biçerdöverler aralıksız çalışıyor. Modern tarımın vazgeçilmez aracı olan biçerdöverlerle sabahın erken saatlerinden itibaren başlayan hasat, özellikle akşamüstü serinliğinde yoğunlaşıyor. Gün ortasında ise yüksek sıcaklıklar nedeniyle çalışmalar daha kontrollü bir şekilde sürdürülüyor.

KAVURUCU SICAKLARA ÖNLEM 

Çiftçiler, kavurucu sıcaklara karşı önlem almayı ihmal etmiyor. Bol sıvı tüketen üreticiler, mümkün oldukça gölgelik alanlarda dinleniyor ve en sıcak saatlerde doğrudan güneş altında kalmaktan kaçınıyor.

"EMEKLERİMİZİN KARŞILIĞINI ALIYORUZ"

Çiftçilerden Halil Kadıoğlu, harman zamanının kendileri için büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Bir yıl boyunca verdiğimiz emeğin karşılığını alıyoruz. Biçerdöverler sayesinde işlerimiz daha hızlı ilerliyor. Ancak bu sıcak havalarda sağlığımızı da düşünmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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