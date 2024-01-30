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    • Hava bozdu hamsinin fiyatı rekor kırdı

    Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Su Ürünleri Hali'ndeki balık tezgahları olumsuz havadan etkilendi. Marmara Denizi’ndeki fırtına, birçok tezgahı boş bırakırken, hamsinin fiyatı ise 200 lirayla bu senenin rekorunu kırdı.

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Hava bozdu hamsinin fiyatı rekor kırdı
    Hamsi, Rekor, Haber

    Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Marmara Denizi’ndeki fırtına nedeniyle bu hafta çok sayıda balıkçı teknesi denize açılamadı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Su Ürünleri Hali’ne az sayıda balık gelirken bazı balıkçılar tezgah açamadı. Bu yıl tezgahları en çok süsleyen balık olan hamsinin kilo fiyatı ise 200 liraya kadar yükselerek rekor kırdı. Balıkçı Ramazan Dere, hamsi ile birlikte tüm balık fiyatlarının da arttığını ifade ederek, hava şartlarına bağlı olarak önümüzdeki 3 gün daha bu durumun devam edebileceğini kaydetti.

    Hava bozdu hamsinin fiyatı rekor kırdı

    "3 GÜN DAHA FIRTINA DEVAM EDECEK" 

    Ramazan Dere, “Geçen haftaya göre balık fiyatları bir hayli pahalandı. Bu hafta hamsinin kilosu 200 liraya kadar çıktı. Normalde 70 lira olan sardalya ve istavrit 80-100 lira bandına yükseldi. Hava koşulları nedeniyle önümüzdeki günlerde fiyatlar daha da yükselişe geçebilir. Şu an bazı balıkçılar da zaten kapalı. Bunun nedeni de az balık gelmesi. Önümüzdeki 3 gün daha fırtına devam edecek diye öngörüyoruz. Hava şartlarının düzelmesi ile birlikte fiyatlar tekrar düşecektir” dedi.

    Hava bozdu hamsinin fiyatı rekor kırdı

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    HamsiRekor
    Haberler > Ekonomi > Hava bozdu hamsinin fiyatı rekor kırdı
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