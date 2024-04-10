Havale ve EFT için kritik uyarı: Sakın boş bırakmayın, başınızı ağrıtabilir!

Tüketici derneklerinden, mobil bankacılığın yaygınlaşması ile giderek ardan havale ve EFT işlemleri için vatandaşa kritik bir uyarı geldi. Para gönderme işlemi sırasında 'açıklama' kısmına dikkat çeken uzmanlar, alıcının kim olduğu ve işlemin ne için yapıldığına ilişkin detaylı bilgi yazılması gerektiğini vurguladı.

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergün Kılıç, bankacılık sistemi üzerinden yapılan para transferlerinde yaşanabilecek sorunlara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Mobil bankacılığın yaygınlaşmasıyla havale ve EFT işlem sayılarında ciddi artışlar yaşandığına işaret eden Kılıç, Türkiye Bankalar Birliğinin verilerine göre 2023'te günde ortalama 12 milyon EFT, 10 milyon da havale işlemi gerçekleştirildiğini söyledi.

PARA GÖNDERİRKEN AÇIKLAMA KISMINA DİKKAT

Kılıç, para transferi yaparken dikkat edilmesi gereken şeyler olduğunu belirterek, "Tüketiciler havale/EFT yapmadan önce, alıcının IBAN numarasını ve adını doğru yazdığını kontrol etmeli. Yapacağı yanlışlık nedeniyle IBAN'a yapılan havale tutarını geri alamayabilirler. Havale-EFT yoluyla para gönderirken, açıklama kısmına alıcının kim olduğu ve işlemin ne için yapıldığına ilişkin detaylı bilgi yazılmalı. Bankacılık işlemleri sırasında doğru yazılmayan bilgiler tüketicilerin başını ağrıtabilir" diye konuştu.

RESMİ BELGE NİTELİĞİNDE

Kira ödemesi ve internet üzerinden alışveriş gibi durumlarda açıklama kısmının önem taşıdığına ve bu bölümün uyuşmazlıklarda delil niteliğinde olduğuna dikkati çeken Kılıç, şu ifadeleri kullandı:

"Havale veya EFT, ödemelerin yapıldığının kanıtıdır. Açıklama kısmına önem verilmezse, herhangi bir uyuşmazlık ve konunun yargıya taşınması durumunda tüketicileri sorun yaşayabilir. İnternet üzerinden yapılan alışverişlerde dekontlardaki açıklamaların resmi belge niteliğinde olduğu unutulmamalıdır. Bu nedenle işlem esnasında hem dikkatli olunmalı hem de işlemi tamamladıktan sonra dekontlar makul süre saklanmalıdır."

Kılıç, tüketicilerin, hesaplarına gelen şüpheli işlemlerde bankayla iletişime geçmesi gerektiğini dile getirerek, gönderenin kim olduğu ve havalenin ne için yapıldığının doğrulanmasının önem taşıdığını anlattı.