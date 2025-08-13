Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Hepsini kuma gömüyorlar! Olgunlaşması 6 ay... Almak için 3 ay önceden bildirmek gerekiyor

Hepsini kuma gömüyorlar! Olgunlaşması 6 ay... Almak için 3 ay önceden bildirmek gerekiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Hepsini kuma gömüyorlar! Olgunlaşması 6 ay... Almak için 3 ay önceden bildirmek gerekiyor
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Yüzyıllar boyunca sürdürülen bir gelenek olan kuma gömülerek olgunlaştırılan 'küp peyniri' adeta yiyenlerin damaklarını çatlatıyor. Olgunlaşma süreci 6 ayı bulan 'küp peyniri', saklama tekniği nedeniyle 3 yıla kadar da bozulmadan muhafaza edilebiliyor. Köylüler, talep üzerine hazırladıkları peynir için siparişleri 3 ay öncesinden alıyor.

Peyniri kuma gömme yöntemi Patnos merkeze bağlı Aşağı Göçmez köyündeki halkın hayatında önemli bir yer tutuyor. Köy halkı, yaz boyunca kendi besledikleri koyunların sütlerini kullanarak peynir yapıyor ve elde ettikleri bu peynirleri plastik bidonlara dolduruyor. Peynir dolu bidonlar evlerin mahzenlerinde bulunan özel kumla kaplı alanlara gömülürken, peynirlerin olgunlaşması için 3 ila 6 ay arasında bir süre bekleniyor.

SİPARİŞLERİ 3 AY ÖNCESİNDEN ALIYORLAR

Kış aylarına kadar kum içerisinde saklanan bu küp peynirleri, hem yerel halk tarafından hem de köy dışından gelen talepler doğrultusunda tüketiliyor. Bu yöntem sayesinde peynirlerin 3 yıla kadar bozulmadan muhafaza edilebildiği belirtilirken, köyde yaşayan kadınlar talep üzerine hazırladıkları küp peynirler için siparişleri 3 ay öncesinden alıyor.

Hepsini kuma gömüyorlar! Olgunlaşması 6 ay... Almak için 3 ay önceden bildirmek gerekiyor - 1. Resim

FİYATI 250 İLE 300 LİRA ARASI

Doğal yöntemlerle üretilen peynirler, 250 ile 300 lira arasında değişen fiyatlarla alıcı bulurken, yağlı olan versiyonlar ise biraz daha yüksek bir fiyata satılıyor.

Küp peynirinin üretim süreci hakkında detaylı bilgi paylaşan Serap Altay, bu geleneksel yöntemin hem pratik hem de ekonomik açıdan oldukça faydalı olduğunu söyledi. Altay, peyniri kışa hazırlık amacıyla yaptıklarını ve kuma gömmelerinin sebebinin dayanıklılığı artırmak olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"2 İLA 3 YIL ARASINDA TÜKETME İMKANI VAR"

"Peynirin suyunu aldıktan sonra bozulmasını engellemek için kum veya kül içerisine gömüyoruz. Kum serin bir ortam sağladığı için peynirin yapısında olumsuz bir değişiklik olmuyor. Bazen kül içinde saklıyoruz; kül hava geçirmediği için çok uzun süre bozulmadan kalabiliyor. 3 ila 6 ay gibi bir olgunlaşma süresi var ve bu sürecin tamamlanmasının ardından 2 ila 3 yıl arasında tüketme imkanı sunuyor. Kendi hazırladığımız kaymak ve yağı karıştırarak elde ettiğimiz yağlı peynir ise ayrı bir tat sunuyor ve damak zevkine hitap ediyor. Biz, köyümüzde bu peynire 'kuru peynir' adını veriyoruz."

Hepsini kuma gömüyorlar! Olgunlaşması 6 ay... Almak için 3 ay önceden bildirmek gerekiyor - 2. Resim

Köy halkı tarafından yoğun olarak tüketilen küp peyniri, fazlalık olduğu durumlarda satışa çıkarılıyor ve talep gördüğü için özel siparişlere göre hazırlanıyor.

Altay, bu peynirin organik olduğuna dikkat çekerek üretim sürecinde sadece köyde otlatılan hayvanların sütünü kullandıklarını ifade etti. Ayrıca peynirlerin kıştan yaza kadar rahatlıkla saklanabildiğini ve bayram dönemleri gibi özel günlerde hediye olarak da tercih edildiğini vurgulayan Altay, peynir satışında önceden sipariş almayı önemsediklerini ve müşterilere ürünlerini belirlenen süre içinde teslim ettiklerini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Fenerbahçe - Feyenoord'u yenince UEFA ülke puanı sıralaması değişti! Türkiye kaçıncı sırada?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fiyata bakmadan topluyorlar! 1 şirket, 75 milyar dolarlık Bitcoin... - EkonomiFiyatına bakmıyorlar! 1 şirket 75 milyar dolarlık Bitcoin...Satışlar 1 yılda %14,5 yükseldi! 3 otomotiv hissesi için hedef fiyat geldi - Ekonomi3 otomotiv hissesi için hedef fiyat geldiMevduat faizinde ‘uzun vade’ dönemi! 1 milyon TL’de daha yüksek getiri için… - Ekonomi1 milyon TL’de daha yüksek getiri için…ING Bank’tan yeni tahmin geldi! Altında hedef fiyat yukarı çekiliyor - EkonomiAltında hedef fiyat yukarı çekiliyorEmlak Katılım net karının 2025'in ilk yarısında yüze 46 artırdı! Ekonomiye 206 milyar liralık kaynak - EkonomiEmlak Katılım net karının 2025'in ilk yarısında yüze 46 artırdı! Ekonomiye 206 milyar liralık kaynakPetrol ve doğalgaz fiyatları artırdı! Cari açık beklentiyi aştı: 2 milyar dolar - EkonomiPetrol ve doğalgaz fiyatları artırdı! Cari açık beklentiyi aştı: 2 milyar dolar
Sonraki Haber Yükleniyor...