Hepsini kuma gömüyorlar! Olgunlaşması 6 ay... Almak için 3 ay önceden bildirmek gerekiyor

Peyniri kuma gömme yöntemi Patnos merkeze bağlı Aşağı Göçmez köyündeki halkın hayatında önemli bir yer tutuyor. Köy halkı, yaz boyunca kendi besledikleri koyunların sütlerini kullanarak peynir yapıyor ve elde ettikleri bu peynirleri plastik bidonlara dolduruyor. Peynir dolu bidonlar evlerin mahzenlerinde bulunan özel kumla kaplı alanlara gömülürken, peynirlerin olgunlaşması için 3 ila 6 ay arasında bir süre bekleniyor.

SİPARİŞLERİ 3 AY ÖNCESİNDEN ALIYORLAR

Kış aylarına kadar kum içerisinde saklanan bu küp peynirleri, hem yerel halk tarafından hem de köy dışından gelen talepler doğrultusunda tüketiliyor. Bu yöntem sayesinde peynirlerin 3 yıla kadar bozulmadan muhafaza edilebildiği belirtilirken, köyde yaşayan kadınlar talep üzerine hazırladıkları küp peynirler için siparişleri 3 ay öncesinden alıyor.

FİYATI 250 İLE 300 LİRA ARASI

Doğal yöntemlerle üretilen peynirler, 250 ile 300 lira arasında değişen fiyatlarla alıcı bulurken, yağlı olan versiyonlar ise biraz daha yüksek bir fiyata satılıyor.

Küp peynirinin üretim süreci hakkında detaylı bilgi paylaşan Serap Altay, bu geleneksel yöntemin hem pratik hem de ekonomik açıdan oldukça faydalı olduğunu söyledi. Altay, peyniri kışa hazırlık amacıyla yaptıklarını ve kuma gömmelerinin sebebinin dayanıklılığı artırmak olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"2 İLA 3 YIL ARASINDA TÜKETME İMKANI VAR" "Peynirin suyunu aldıktan sonra bozulmasını engellemek için kum veya kül içerisine gömüyoruz. Kum serin bir ortam sağladığı için peynirin yapısında olumsuz bir değişiklik olmuyor. Bazen kül içinde saklıyoruz; kül hava geçirmediği için çok uzun süre bozulmadan kalabiliyor. 3 ila 6 ay gibi bir olgunlaşma süresi var ve bu sürecin tamamlanmasının ardından 2 ila 3 yıl arasında tüketme imkanı sunuyor. Kendi hazırladığımız kaymak ve yağı karıştırarak elde ettiğimiz yağlı peynir ise ayrı bir tat sunuyor ve damak zevkine hitap ediyor. Biz, köyümüzde bu peynire 'kuru peynir' adını veriyoruz."

Köy halkı tarafından yoğun olarak tüketilen küp peyniri, fazlalık olduğu durumlarda satışa çıkarılıyor ve talep gördüğü için özel siparişlere göre hazırlanıyor.

Altay, bu peynirin organik olduğuna dikkat çekerek üretim sürecinde sadece köyde otlatılan hayvanların sütünü kullandıklarını ifade etti. Ayrıca peynirlerin kıştan yaza kadar rahatlıkla saklanabildiğini ve bayram dönemleri gibi özel günlerde hediye olarak da tercih edildiğini vurgulayan Altay, peynir satışında önceden sipariş almayı önemsediklerini ve müşterilere ürünlerini belirlenen süre içinde teslim ettiklerini bildirdi.