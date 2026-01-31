Konya'nın Beyşehir ilçesindeki halk ekmek büfelerinde 7 liradan satılan ekmek Ramazan ayı boyunca 6 liradan satışa sunulacak.

Konya’nın Beyşehir ilçesinde Ramazan ayına özel 'uygun fiyatlı ekmek' uygulaması başlayacak.

Uygulamanın Beyşehirli vatandaşlardan yoğun ilgi görmesi beklenirken, Beyşehir’de 200 gram ekmek, fırın ve marketlerde vatandaşlara 10 liradan satılıyor.

Her yer zam yaparken Beyşehir'de ekmeğin fiyatı düşürüldü! Kararın nedeni ortaya çıktı

Uygulamanın özellikle dar gelirli aileleri rahatlatmayı hedeflediğini belirten Beyşehir Belediye Adil Bayındır, "Amacımız Ramazan ayı boyunca vatandaşlarımızın sofrasına en ucuz ve en kaliteli ekmeği ulaştırmak.

Bir aylık süreyle de olsa hemşehrilerimize destek olmak istiyoruz" dedi.

