Ocak-Haziran 2026 döneminde “ilk işlem görme tarihleri” dikkate alındığında 16 şirket borsaya geldi. Bu şirketlerin toplam halka arz büyüklüğü 26,38 milyar TL oldu. 6 Temmuz kapanış fiyatları dikkate alındığında, yeni şirketlerden biri %480 prime ulaştı. İkinci ve üçüncü sıradaki hisselerde de primler %250’nin üzerinde gerçekleşti.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Borsa İstanbul’da halka arzlarda 2026 yılının ilk yarı karnesi ortaya çıktı. Buna göre Ocak-Haziran 2026 döneminde “ilk işlem görme tarihleri” dikkate alındığında 16 şirket borsaya merhaba dedi. Bu şirketler şöyle sıralandı:

Şirket Adı Hisse Kodu Tarih Ekinciler Demir Çelik EKDMR 22 Mayıs 2026 Ağaoğlu Avrasya GYO AAGYO 09 Nisan 2026 Metropal Kurumsal Hizmetler MCARD 11 Mart 2026 Luxera GYO LXGYO 10 Mart 2026 Gentaş Kimya GENKM 06 Mart 2026 Savur GYO SVGYO 06 Mart 2026 Empa Elektronik EMPAE 26 Şubat 2026 Ata Turizm ATATR 19 Şubat 2026 Best Brands Grup Enerji BESTE 11 Şubat 2026 Akhan Un AKHAN 06 Şubat 2026 Netcad Yazılım NETCD 05 Şubat 2026 Uçay Mühendislik UCAYM 22 Ocak 2026 Z Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ZGYO 16 Ocak 2026 Formül Plastik FRMPL 15 Ocak 2026 Meysu Gıda MEYSU 13 Ocak 2026 ARF Bio Yenilenebilir Enerji ARFYE 05 Ocak 2026

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EN YÜKSEK GETİRİLİ 3 HİSSE

6 Temmuz kapanış fiyatları dikkate alındığında yeni halka arzlarda en fazla getiri sunan ilk 3 hisse şöyle sıralandı:

Hisse Kodu Değişim SVGYO %480 ZGYO %287 EMPAE %273

Hisselerdeki prim %480’e ulaştı! İlk yarıda 16 şirket halka arz oldu

GERİDE KALAN 3 HİSSE

Yine 6 Temmuz itibarıyla en düşük getiri sunan ilk 3 hisse ise şunlar oldu:

Hisse Kodu Değişim AAGYO %-25 FRMPL %17 LXGYO %22

Hisselerdeki prim %480’e ulaştı! İlk yarıda 16 şirket halka arz oldu

TOPLAM ARZ BÜYÜKLÜĞÜ

Bu arada söz konusu 16 şirketin toplam halka arz büyüklüğü 26 milyar 381 milyon 959 milyon TL olarak gerçekleşti.

AAGYO yaklaşık 3,71 milyar TL, ATATR 3,13 milyar TL ve EKDMR 2,34 milyar TL ile halka arz büyüklüğü en yüksek ilk 3 hisse oldu.

ZGYO 825,56 milyon TL, EMPAE 836,80 milyon TL ve BESTE de 882,38 milyon TL ile en düşük halka arz büyüklüğüne ulaşan ilk 3 hisse olarak kendini gösterdi.

HALKA ARZLARA KATILIM

Öte yandan EMPAE, 1 milyon 134 bin 537 kişi ile en fazla katılımın gerçekleştiği halka arz oldu. Onu 994 bin 998 kişi ile NETCD ve 965 bin 336 kişi ile MCARD takip etti.

ZGYO, 431 bin 388 kişi ile en düşük katılım sağlanan halka arz oldu. Onu 588 bin 481 kişi ile ARFYE ve 627 bin 142 kişi ile ATATR izledi.

Önemli Uyarı: Bu içerik borsada gerçekleşen işlemler dikkate alınarak hazırlanmıştır. Herhangi bir tavsiye niteliğinde kesinlikle değildir.

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