Hisselerdeki prim %480’e ulaştı! İlk yarıda 16 şirket halka arz oldu
Ocak-Haziran 2026 döneminde “ilk işlem görme tarihleri” dikkate alındığında 16 şirket borsaya geldi. Bu şirketlerin toplam halka arz büyüklüğü 26,38 milyar TL oldu. 6 Temmuz kapanış fiyatları dikkate alındığında, yeni şirketlerden biri %480 prime ulaştı. İkinci ve üçüncü sıradaki hisselerde de primler %250’nin üzerinde gerçekleşti.
- Ocak-Haziran 2026 döneminde 16 şirket Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı.
- 6 Temmuz kapanış fiyatlarına göre en yüksek getiriyi sağlayan hisseler SVGYO (%480), ZGYO (%287) ve EMPAE (%273) oldu.
- AAGYO (-%25) en düşük getiriyi sunarken, FRMPL (%17) ve LXGYO (%22) de düşük getiriye sahip hisseler arasında yer aldı.
- Halka arz edilen 16 şirketin toplam büyüklüğü 26 milyar 381 milyon 959 bin TL olarak gerçekleşti.
- Halka arz büyüklüğü en yüksek üç hisse AAGYO (yaklaşık 3,71 milyar TL), ATATR (3,13 milyar TL) ve EKDMR (2,34 milyar TL) oldu.
- EMPAE, 1 milyon 134 bin 537 kişi ile en fazla katılımın gerçekleştiği halka arz oldu.
TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Borsa İstanbul’da halka arzlarda 2026 yılının ilk yarı karnesi ortaya çıktı. Buna göre Ocak-Haziran 2026 döneminde “ilk işlem görme tarihleri” dikkate alındığında 16 şirket borsaya merhaba dedi. Bu şirketler şöyle sıralandı:
|Şirket Adı
|Hisse Kodu
|Tarih
|Ekinciler Demir Çelik
|EKDMR
|22 Mayıs 2026
|Ağaoğlu Avrasya GYO
|AAGYO
|09 Nisan 2026
|Metropal Kurumsal Hizmetler
|MCARD
|11 Mart 2026
|Luxera GYO
|LXGYO
|10 Mart 2026
|Gentaş Kimya
|GENKM
|06 Mart 2026
|Savur GYO
|SVGYO
|06 Mart 2026
|Empa Elektronik
|EMPAE
|26 Şubat 2026
|Ata Turizm
|ATATR
|19 Şubat 2026
|Best Brands Grup Enerji
|BESTE
|11 Şubat 2026
|Akhan Un
|AKHAN
|06 Şubat 2026
|Netcad Yazılım
|NETCD
|05 Şubat 2026
|Uçay Mühendislik
|UCAYM
|22 Ocak 2026
|Z Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
|ZGYO
|16 Ocak 2026
|Formül Plastik
|FRMPL
|15 Ocak 2026
|Meysu Gıda
|MEYSU
|13 Ocak 2026
|ARF Bio Yenilenebilir Enerji
|ARFYE
|05 Ocak 2026
Altında yön yeniden aşağı! En düşük hedef fiyat geldi
EN YÜKSEK GETİRİLİ 3 HİSSE
6 Temmuz kapanış fiyatları dikkate alındığında yeni halka arzlarda en fazla getiri sunan ilk 3 hisse şöyle sıralandı:
|Hisse Kodu
|Değişim
|SVGYO
|%480
|ZGYO
|%287
|EMPAE
|%273
GERİDE KALAN 3 HİSSE
Yine 6 Temmuz itibarıyla en düşük getiri sunan ilk 3 hisse ise şunlar oldu:
|Hisse Kodu
|Değişim
|AAGYO
|%-25
|FRMPL
|%17
|LXGYO
|%22
TOPLAM ARZ BÜYÜKLÜĞÜ
Bu arada söz konusu 16 şirketin toplam halka arz büyüklüğü 26 milyar 381 milyon 959 milyon TL olarak gerçekleşti.
AAGYO yaklaşık 3,71 milyar TL, ATATR 3,13 milyar TL ve EKDMR 2,34 milyar TL ile halka arz büyüklüğü en yüksek ilk 3 hisse oldu.
ZGYO 825,56 milyon TL, EMPAE 836,80 milyon TL ve BESTE de 882,38 milyon TL ile en düşük halka arz büyüklüğüne ulaşan ilk 3 hisse olarak kendini gösterdi.
HALKA ARZLARA KATILIM
Öte yandan EMPAE, 1 milyon 134 bin 537 kişi ile en fazla katılımın gerçekleştiği halka arz oldu. Onu 994 bin 998 kişi ile NETCD ve 965 bin 336 kişi ile MCARD takip etti.
ZGYO, 431 bin 388 kişi ile en düşük katılım sağlanan halka arz oldu. Onu 588 bin 481 kişi ile ARFYE ve 627 bin 142 kişi ile ATATR izledi.
Önemli Uyarı: Bu içerik borsada gerçekleşen işlemler dikkate alınarak hazırlanmıştır. Herhangi bir tavsiye niteliğinde kesinlikle değildir.