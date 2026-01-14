Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, memur ve emekli zammıyla ilgili hükümete çağrı yaptı. Maaşların enflasyon karşısında eridiğini belirten Kahveci, memur ve emeklinin alım gücünü yükseltmek için ek zam yapılması gerektiğini söyledi. İşte Türkiye Kamu-Sen'in memur ve emekli maaşlarıyla ilgili talepleri...

Aralık ayı enflasyonunun yüzde 0,89 gelmesiyle yıllık enflasyon yüzde 30,89, 6 aylık enflasyon yüzde 12,19, 6 aylık enflasyon farkı ise 6,85 oldu. Buna göre SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin zammı yüzde 12,19, memur ve memur emeklilerinin zammı ise yüzde 18,6 oldu. Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, memur ve emekli zammıyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptı. Kamu çalışanları ve emeklilerin alım gücünün her geçen gün biraz daha eridiğini belirten Kahveci, geçim şartlarının sürdürülemez hale geldiğini söyledi.

ENFLASYON YÜKSELDİ, MAAŞLAR ERİDİ"

2025 yılına ait enflasyon verilerinin açıklanmasıyla, memur ve emeklilerin maaş artışlarının gerçek hayat şartları karşısında yetersiz kaldığının bir kez daha net biçimde ortaya çıktığını dile getiren Kahveci, enflasyonun yükseldiğini, maaşların eridiğini savundu.

Kahveci, memur maaşlarının yoksulluk sınırının, emekli maaşlarının ise açlık sınırının altında kaldığını ifade ederek, en düşük devlet memuru maaşının mutlaka yoksulluk sınırının üzerine çıkarılması gerektiğini söyledi.

Önder Kahveci, memurların emekli olmak istemediğini, bu tablonun ancak memur ve emekli maaşlarına ek zam yapılarak, maaşlara ilave refah payı eklenerek düzeltilebileceğini belirtti.

Hükümete böyle seslendiler! Türkiye Kamu-Senden memur ve emekli için ek zam çağrısı

"MEMURUN VE EMEKLİNİN YÜZÜ GÜLSÜN"

Kamuda güvenceye ve kadroya dayalı tek tip bir istihdam modeli oluşturulması gerektiğini ifade eden Kahveci, "Biz diyoruz ki nimette de külfette de adalet olsun. Statü farkından kaynaklanan adaletsizlikler sona ersin. Maaş artışları piyasa gerçekleriyle örtüşsün. Pasta büyüyorsa payımız da büyüsün. Memurun ve emeklinin yüzü gülsün." diye konuştu.

Hükümete böyle seslendiler! Türkiye Kamu-Senden memur ve emekli için ek zam çağrısı

"MEMURLARIN GELİR VERGİSİ DİLİMİ YÜZDE 15'TE SABİTLENSİN"

Kahveci, Türkiye Kamu-Sen olarak taleplerini şöyle sıraladı: "Memur ve emekli maaşlarına ek bir artış yapılarak durumlarının iyileştirilmesini, üzerine refah payı eklenerek gerçek anlamda bir zamma kavuşturulmasını talep ediyoruz. Ek zam ve refah payının kalıcı biçimde düzenlenmesini istiyoruz. Gelir vergisinin adil bir biçimde belirlenmesini, herkesin kazancıyla orantılı bir vergilendirmeye tabi tutulmasını bekliyoruz. Bunun için de memurların gelir vergisi dilimi yüzde 15'te sabitlensin diyoruz. Bütün ödemeler, bilhassa ilave ek ödeme emekli maaşına eklensin, emeklinin de yüzü gülsün, evi şenlensin istiyoruz."

3600 EK GÖSTERGE SÖZÜ

Birinci dereceye gelen tüm memurların ek gösterge rakamlarının 3600'e yükseltilmesine ilişkin verilen sözün yerine getirilmesini isteyen Kahveci, maaş sorununa kökten çözüm üretecek politikaların hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Kahveci, ücrette hakkaniyetin sağlanacağı, eşit işe eşit ücretin hakim olacağı, emekli ve çalışanların yeterli düzeyde bir ücrete kavuşacağı, statü farkından doğan adaletsizliklerin giderileceği yeni bir ücret politikasına ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Haberle İlgili Daha Fazlası