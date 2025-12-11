2025 yılının 11 ayında 58 bin 829 adet anahtar teslim eden ve en çok satan 5’inci marka olan Hyundai, yıl sonu kampanyasını başlattı. 2025 model araçlar için düzenlenen kampanya kapsamında bütün modellerde fiyatlar aşağı çekilirken; i30 için 55 bin TL ve TUCSON için 58 bin TL’ye varan indirimler öne çıkıyor. i10 modelinde fiyatlar 1 milyon 165 bin TL’den başlıyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Türkiye’de otomobil satışları bu yılın 11 aylık döneminde 938 bin 177 adet olarak gerçekleşirken; yerli üretim modelleriyle de öne çıkan Hyundai, 58 bin 829 adet anahtar teslim etti ve en çok satan 5’inci marka oldu.

Geçen yılın aynı döneminde Hyundai 46 bin 999 adet satış yapmıştı. Böylece markanın bu yılki satışlarında %25,17 oranında artış gözlemlendi.

Ağırlıklı olarak benzinli araç üreten Hyundai, elektrikli araç tercihlerinin artış trendinde olmasına rağmen, 2025 yılının 11 aylık döneminde %6,27 oranında pazar payına ulaştı.

YIL SONU KAMPANYASI

Hyundai, otomobil piyasasında geleneksel hale gelen yıl sonu kampanyasını da başlattı. Sınırlı stoklar için geçerli olan kampanya kapsamında bütün modellerde indirim dikkat çekiyor. 31 Aralık tarihine kadar devam edecek indirimlerin, i30 modelinde 55 bin TL ve TUCSON modelinde 58 bin TL’ye ulaştığı görülüyor.

HYUNDAI i10

1.2 MPI 79PS Jump Manuel

-Liste Fiyatı: 1.203.000 TL

-İndirimli Fiyat: 1.165.000 TL

1.2 MPI 79PS Jump AMT

-Liste Fiyatı: 1.253.000 TL

-İndirimli Fiyat: 1.215.000 TL

HYUNDAI i20

1.2 MPI 79 PS Jump Manuel

-Liste Fiyatı: 1.317.000 TL

-İndirimli Fiyat: 1.292.000 TL

1.0 T-GDI 100 PS Jump DCT

-Liste Fiyatı: 1.491.000 TL

-İndirimli Fiyat: 1.478.000 TL

HYUNDAI i30

1.5T-GDI MHEV 140 PS Prime DCT

-Liste Fiyatı: 1.999.000 TL

-İndirimli Fiyat: 1.944.000 TL

HYUNDAI BAYON

1.2 MPI 79 PS Jump Manuel

-Liste Fiyatı: 1.458.500 TL

-İndirimli Fiyat: 1.422.000 TL

1.0 T-GDI 100 PS Jump DCT

-Liste Fiyatı: 1.613.000 TL

-İndirimli Fiyat: 1.599.000 TL

HYUNDAI TUCSON

1.6 T-GDI 180 PS Comfort 4X2 DCT

-Liste Fiyatı: 2.384.000 TL

-İndirimli Fiyat: 2.326.000 TL

