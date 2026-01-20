Anadolu Ajansı
İBB'den Hamidiye Su damacana ücretlerine zam
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştirak şirketi Hamidiye AŞ, damacana su ücretlerinde yüzde 25'e varan oranda zam yaptı.
İBB iştiraki Hamidiye AŞ, 19 litrelik damacana su fiyatlarına zam yaparak yeni tarifeleri duyurdu.
- İBB iştiraki Hamidiye AŞ, damacana su fiyatlarına zam yaptı.
- Hamidiye marka iadeli 19 litrelik damacana suyun fiyatı 120 liradan 150 liraya yükseldi.
- Farklı marka iadeli 19 litrelik suyun fiyatı 140 liradan 170 liraya çıktı.
- Damacana iadesiz 19 litrelik su fiyatı 20 liradan 240 liraya yükseldi.
- Hamidiye Su mobil uygulamasında 1 Şubat'a kadar mevcut tarifeden satış yapılacağı duyuruldu.
İBB iştirak şirketi Hamidiye AŞ, damacana su ücretlerine zam yaptı.
150 LİRAYA YÜKSELDİ
Hamidiye Su markasının yeni tarifesine göre aynı marka iadeli 19 litrelik damacana su fiyatı yüzde 25 zamla 120 liradan 150 liraya yükseldi.
Farklı marka damacana iadeli 19 litrelik su 140 liradan yüzde 21,42 artışla 170 liraya, damacana iadesiz 19 litrelik su fiyatı ise 20 liradan yüzde 14,28 zamla 240 liraya çıktı.
Hamidiye Su mobil uygulamasında, 1 Şubat'a kadar mevcut tarifeden su satışı yapılacağı duyuruldu.
