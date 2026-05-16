Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Projesi'nde çalışmalar sürerken, hattın Türkiye'yi Avrupa'dan Basra Körfezi'ne uzanan dev bir lojistik ağın merkezine taşıması hedefleniyor. Proje tamamlandığında Mersin-Gaziantep arası yolculuk süresi ise 6 buçuk saatten 2 saat 15 dakikaya düşecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapımı devam eden Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Projesi kapsamında Tarsus'taki çalışmaları inceledi. Bakan Uraloğlu, 312 kilometrelik hattın yalnızca bölgesel ulaşımı hızlandırmayacağını, aynı zamanda Türkiye'nin uluslararası taşımacılık gücünü artıracak stratejik bir koridorun temelini oluşturacağını söyledi.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM 7 projenin devam ettiği kentte Uraloğlu müjdeyi verdi! Yılan hikayesine dönen tünel için kazma vurulacak

2.400 METRELİK BÖLÜM YER ALTINA ALINIYOR

Tarsus şehir geçişinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Uraloğlu, mevcut demir yolu hattının kent yaşamını olumsuz etkilediğini belirterek, "Şehri ikiye bölen yapıyı ortadan kaldırmak amacıyla 2 bin 400 metrelik bölümü yer altına alıyoruz. Üst bölümde ise vatandaşların kullanabileceği sosyal yaşam alanları oluşturacağız" dedi.

Yapılacak düzenleme sayesinde yaklaşık 100 bin metrekarelik yeni alanın kente kazandırılacağını ifade eden Uraloğlu, projenin şehircilik açısından da önemli katkılar sağlayacağını vurguladı.

Mersin ile Adana arasındaki hızlı tren hattının bu yıl sonunda tamamlanmasının hedeflendiğini açıklayan Uraloğlu, test süreçlerinin ardından hattın gelecek yılın ilk aylarında hizmete alınmasının planlandığını kaydetti.

İki kent arası yolculukta geri sayım! Artık sadece 2 saat 15 dakika sürecek

İKİ KENT ARASI 2 SAAT 15 DAKİKAYA DÜŞECEK

Projeyle birlikte Mersin-Gaziantep arasındaki mevcut 6,5 saatlik seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya kadar düşecek. Saatte 200 kilometre hıza uygun şekilde inşa edilen hattın tamamlanmasıyla yılda 3 milyondan fazla yolcu ve yaklaşık 37 milyon ton yük taşınması hedefleniyor.

İki kent arası yolculukta geri sayım! Artık sadece 2 saat 15 dakika sürecek

BASRA KÖRFEZİ'NE KADAR UZANACAK

Bakan Uraloğlu ayrıca hattın ilerleyen süreçte Kapıkule üzerinden Avrupa'ya, Ovaköy ve Fav Limanı bağlantısıyla da Basra Körfezi'ne kadar uzanacağını belirtti. Böylece Türkiye'nin Avrupa ile Orta Doğu arasında kritik bir lojistik merkez haline gelmesi amaçlanıyor.

Öte yandan hızlı tren hattının, Irak merkezli Kalkınma Yolu Projesi ile entegre çalışacağı, Fav Limanı'na ulaşan yüklerin Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınacağı ifade edildi. Bu süreçte Mersin Limanı'nın Akdeniz'in en önemli lojistik üslerinden biri olması bekleniyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası