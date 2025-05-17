İlk sırada gıda var! Rekabet Kurumundan 3 yılda 122 soruşturma

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Rekabet Kurumu tarafından son 3 yılda açılan soruşturmaları açıkladı. Bakan Bolat, üç yılda açılan 122 soruşturmanın sektörel dağılımında 25 soruşturma ile gıda endüstrisi ilk sırada yer aldığını belirtti.

Cevdet Fırat Aydoğmuş ANKARA Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Rekabet Kurumu tarafından 2023 yılında 67, 2024 yılında 43 ve 2025 yılında 15 Mart tarihi itibarıyla 12 adet soruşturma açıldığını söyledi.

Bolat’ın paylaştığı üç yılda açılan 122 soruşturmanın sektörel dağılımında 25 soruşturma ile gıda endüstrisi ilk sırada yer aldı. Gıda sektörünü 19 soruşturma ile kozmetik ve kişisel bakım sektörü, 15 soruşturma ile beyaz eşya, küçük ev aletleri, elektrikli ürünler ve bilgisayarları içeren makine endüstrisi takip etti.

Öte yandan, 2023’te 166, 2024’te 223 ve bu yıl da 51 firmaya, rekabet ihlalleri nedeniyle idari para cezası uygulandı. 2023’te 33 firma ile en çok gıda endüstrisi firmalarına ceza kesildi. Söz konusu tablo, 2024’te de değişmedi. Sayısal anlamda geçen yıl yine en çok gıda endüstrisi firmalarına ceza kesilirken, 97 teşebbüse idari para cezası uygulandı. Son üç yılda gıda endüstrisinde rekabet ihlali gerekçesiyle ceza kesilen firma sayısı da 132 olarak kayıtlara geçti.