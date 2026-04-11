IMF ve Dünya Bankası 2029'daki yıllık toplantılarını Abu Dabi'de yapacak
Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası Grubu, 2029 Yıllık Toplantılarının Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de düzenleneceğini duyurdu.
IMF ve Dünya Bankası'ndan yapılan ortak açıklamaya göre, iki kurumun guvernörler kurulları tarafından gerçekleştirilen oylama sonucunda, Ekim 2029'daki yıllık toplantıların Abu Dabi'de yapılmasına karar verildi. Yıllık Toplantılar BAE'de en son 2003'te, Dubai'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilmişti.
YILLIK TOPLANTIDA ELE ALINACAK KONULAR
Merkez bankacılarını, maliye ve kalkınma bakanlarını, özel sektör temsilcilerini, sivil toplum, medya ve akademi dünyasından paydaşları bir araya getiren Yıllık Toplantılarda, küresel finansal istikrar, istihdam oluşturma ve yoksullukla mücadele gibi küresel ekonominin en öncelikli gündem maddeleri ele alınıyor.
2026 TOPLANTISI BANGKOK'TA
Yıllık Toplantılar geleneksel olarak art arda iki yıl kurumların Washington'daki genel merkezlerinde, her üç yılda bir ise üye ülkelerden birinde düzenleniyor.
Bu kapsamda, 2026 Yıllık Toplantıları, ekim ayında Tayland'ın başkenti Bangkok'ta gerçekleştirilecek.
BAE'nin 2029'daki toplantılara ev sahipliği yapması için resmi imza töreninin de Bangkok'taki bu buluşmada yapılması planlanıyor.