Eczacıbaşı Holding çatısı altında bulunan ve Türkiye'nin en bilinen markalarından olan Selpak ve Solo resmen Malezyalı Arch Peninsula Sdn Bhd'ye satıldı. Satışın bedelinin 600 milyon dolar olduğu açıklandı.

Eczacıbaşı Holding bünyesinde bulunan ve hem Türkiye'de hem de uluslararası pazarlarda faaliyetlerine devam eden temizlik kağıdı üreticisi Sanipak'ın, merkezi Malezya'da bulunan Arch Peninsula Sdn Bhd'ye devrine ilişkin satış süreci tamamlandı.

Mart ayında gündeme gelen ve 20 Mart tarihinde 600 milyon dolar bedel karşılığında imzalanan sözleşme, lazım olan bütün yasal ve düzenleyici kurum onaylarının çıkmasının sonrasında 31 Temmuz itibarıyla tamamen kesinleşti.

31 Temmuz’da Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderilen resmi açıklamada, 600 milyon dolarlık satışın resmen gerçekleştiği kamuoyu ile paylaşıldı.

SÜREÇ RESMEN TAMAMLANDI

Yapılan açıklamada, "Eczacıbaşı Holding A.Ş.'nin sermayesinde Şirketimiz yüzde 37,28; Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş. yüzde 11,54 oranında pay sahibidir" sözlerine yer verilerek ortaklık yapısına ve sürecin tamamlandığına vurgu yapıldı.

Satışın tamamlanmasıyla beraber Sanipak, dünyanın önde gelen entegre selüloz, kağıt ve ambalaj üretim gruplarından birinin parçası olarak çalışmalarına devam edecek.

Devrin ardından açıklama yapan Arch Peninsula Yatırımlar Eş Başkanı ve Sanipak Yönetim Kurulu Başkanı Nishant Grover, şöyle konuştu:

"Bu işlem, Sanipak'ın büyüme yolculuğunda yeni bir dönemin başlangıcını temsil ederken, bölgedeki portföyümüzü genişletme hedefimiz açısından da stratejik önem taşıyor. Önümüzdeki dönemde Sanipak'ın inovasyon gücünü desteklemeye ve markalarının bölgesel erişimini güçlendirmeye odaklanacağız. Böylece kullanıcılarımız için üstün bir deneyim sunarken, iş ortaklarımız için uzun vadeli değer yaratmaya devam edeceğiz."

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