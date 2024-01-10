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    İnşaat maliyet endeksi açıklandı: Bir yılda yüzde 66 artış

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kasım ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, Kasım'da endeks yıllık yüzde 66,49, aylık yüzde 1,52 artış gösterdi.

    İnşaat maliyet endeksi açıklandı: Bir yılda yüzde 66 artış
    Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Kasım ayı İnşaat Maliyet Endeksi’ni açıkladı. Buna göre, İnşaat maliyet endeksi, 2023 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1,52, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 66,49 arttı.

    İŞÇİLİK MALİYETİ BİR YILDA İKİ KATINA ÇIKTI

    Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,06 artarken, işçilik endeksi yüzde 0,19 artış gösterdi. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 53,46, işçilik endeksi yüzde 110,77 yükseldi.

    Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,87 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 66,06 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,55 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,28 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 52,38 arttı, işçilik endeksi yüzde 110,73 arttı.

    Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,40 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67,91 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,60 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,15 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 56,83 arttı, işçilik endeksi yüzde 110,94 arttı.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Inşaat MaliyetiTüi̇k
    Haberler > Ekonomi > İnşaat maliyet endeksi açıklandı: Bir yılda yüzde 66 artış
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