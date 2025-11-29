26. İş Dünyası Zirvesi'nde konuşan Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu Başkanı Süleyman Sönmez, asgari ücret konusunda ezber bozan bir çağrı yaptı. Sönmez, "Bölgesel asgari ücret mutlaka değerlendirmeye alınmalı. Sektörel ve bölgesel teşvikler olmadan Türkiye'nin rekabetçiliği güçlenemez" dedi.

Batı Akdeniz Sanayici İş Dünyası Federasyonu (BAKSİFED) ile Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) işbirliğiyle düzenlenen 26. İş Dünyası Zirvesi Antalya'da gerçekleştirildi. Zirvede, Türkiye ekonomisinin 2026 yılı hedefleri, küresel ekonomik dönüşümlerin Türkiye'ye etkileri, bölgesel kalkınma modelleri, dijital ve yeşil dönüşüm süreçleri ele alındı.

BÖLGESEL ASGARİ ÜCRET ÇAĞRISI

TÜRKONFED Başkanı Süleyman Sönmez, zirvede yaptığı konuşmada bölgesel asgari ücretin önemine dikkat çekti. Sönmez, "Bölgesel asgari ücret mutlaka değerlendirmeye alınmalı. Sektörel ve bölgesel teşvikler olmadan Türkiye'nin rekabetçiliği güçlenemez" ifadelerini kullandı.

"BİZ ÜRETİYORUZ, KAR BAŞKASINA YAZILIYOR"

Sönmez, bazı sektörlerde tökezlemeler olsa dahi otomotiv, beyaz eşya ve savunma sanayisinde bölgenin lideri olduklarını, milli gelirin dörtte birinin sanayiden elde edildiğini kaydetti.

Fiyat rekabeti içinde oldukları Çin'de yüksek teknolojili ürün ihracat payının yüzde 30'a dayandığını, bu oranın kendilerinde ise yüzde 3-4 seviyesinde kaldığını belirten Sönmez, "Sanayide biz üretiyoruz, kar başkasının hanesine yazılıyor. Biz sanayi ham maddesi satıyoruz, ihracat pazarlarımızdaki iş ortaklarımız bunun üzerine inovasyonu, tasarımı ve markalaşmayı ekleyerek kendi milli gelirlerine bizimkinin katbekat fazlasını kazandırıyor. AR-GE harcamalarımızı yüzde 1,5'ten yüzde 3,5 seviyesine taşıyarak agresif bir yüksek teknoloji atılımını ve ara malı üretiminde millileşme hamlesini başlatmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"REKABET KÜLTÜRÜNÜ GELİŞTİRMELİYİZ"

Sönmez sözlerini şöyle sürdürdü: "İhracatı belli sektörlerdeki sayılı şirketin başarısı olmaktan çıkarıp Anadolu sathında bir kalkınma yolculuğuna dönüştürmeliyiz. Tüm şirketlerin ortak kullanabileceği AR-GE ve inovasyon merkezlerini hem bizzat kurmalı hem de kurulmasını talep etmeliyiz. Birbirimizden öğrenme ve rekabet kültürünü geliştirebilmeliyiz. Türk diasporası aracılığıyla Silikon Vadisi, Berlin, Singapur, Dubai gibi teknoloji merkezleriyle daha güçlü bağlar kurmalıyız."

