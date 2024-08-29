İş Dünyası'nın odağında: Mesleki eğitim ilkokuldan başlatılmalı

Türkiye’de İş Dünyası dergisinin ağustos sayısı lansmanında eğitimin önemi masaya yatırıldı. İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. İsrafil Kuralay “Mesleki eğitimin ilkokuldan veya ortaokuldan başlatılması gerekiyor” dedi.

Türkiye’de İş Dünyası dergisi, ağustos sayısı lansmanında iş adamlarını Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ev sahipliğinde bir araya getirdi. Eğitim, dijital dönüşüm, yapay zekâ ve hibrit çalışma sistemi gibi güncel konuların masaya yatırıldığı buluşmanın açılış konuşmasını yapan Türkiye’de İş Dünyası Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Celal Toprak, Türkiye’nin en yaygın iş insanı örgütlerinden biri olan TÜRKONFED’in kadın ve genç girişimciliğinde pozitif ayrımcılık yapan çok farklı bir sivil inisiyatif olduğunu söyledi. TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez de “Son yıllarda çok konuşulan dünyanın ikiz dönüşüm diye kabul ettiği dijital ve yeşil dönüşümün yanına toplumsal dönüşümü de ekleyerek Türkiye’nin kalkınmasına katkı veriyoruz. Önümüzdeki üç yıl boyunca ana faaliyetlerimizin merkezine eğitimi almış bulunuyoruz. AB ile birlikte 100 gencimizi mesleki alanlarda geliştirerek işe yerleştirmeye yönelik bir projemiz var. İkinci bir proje olarak da bir kaynak kitabı üzerine çalışıyoruz. Bu kitapla birlikte Türkiye’de yer alan ortaöğretim seviyesindeki gençlerin çağdaş bir birey olmaları için eğitim vermeyi amaçlıyoruz” dedi.

İSO Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Akar ise “Çocuklarımızı daha eğitimli yetiştirmemiz lazım. Bu konuyla yakinen ilgileniyoruz” diye konuştu. İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. İsrafil Kuralay ise nitelikli eleman yetiştirme konusunun Türkiye’nin en önemli sorunlarından biri olduğunu belirterek, şöyle konuştu: Mesleki eğitim konusu çok ihmal ettiğimiz, ilgilenmediğimiz, çok laf edip az mesafe aldığımız konulardan bir tanesi. Ülke olarak çocuklarımızı hep “profesör olmaya” yönlendiriyoruz ve kimse çocuğunun bir iş sahibi olmasını, bir meslek sahibi olmasını arzu etmiyor. Bu konuda hem ailelere hem eğitim kurumlarına hem de TÜRKONFED gibi kurumsal yapılara çok büyük görevler düşüyor. Bana göre mesleki eğitimin ilkokuldan veya ortaokuldan başlatılması gerekiyor. Elinde diploması olan ama hiçbir işe yaramayan mühendis yerine teknik liseyi bitirmiş elinde meslek olan bir elektronikçiye daha çok ihtiyacımız var.

EVDEN ÇALIŞMA SADAKATSİZLİK GETİRİYOR!

Uzaktan çalışma biçiminin iş dünyasını çok büyük tehlikelere sürüklediğini ifade eden Reklamverenler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Pura “Bu çalışma biçimi işverenlerin çalışanlara, çalışanların da işverenlere karşılıklı sadakatsizliğini getiriyor” dedi. İstanbul Reklamcılar Esnaf Odası Başkanı Gülay Şele “Sosyal medyaya hâkim olmayan esnaflarımız kendilerini sanal ortamda oldukça geliştirdi” diye konuştu. Arnica Yönetim Kurulu Başkanı Senur Akın Biçer ise kadın çalışan oranlarının yüzde 70 olduğunu söylerken, DEİK/Türkiye-Tacikistan İş Konseyi Başkanı Cihangir Fikri Saatçioğlu, KOBİ’lerin dünyaya açılabilmesi konusunda hummalı çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

YAPAY ZEKÂ SANAYİ DEVRİMİDİR

“Yapay zekâyı bir sanayi devrimi olarak görüyorum. Dijitalleşmemiş bir firmanın yapay zekâdan destek alabilme ihtimali yok” diyen Yenasoft Yazılım Kurucusu ve CEO’su Cem Şirolu, yapay zekâ konusunda rekabetçi bir konumda bulunmak isteyen ülkelerin dijital dönüşüme ayak uydurmak zorunda olduğunu, aksi halde ayakta kalamayacağını dile getirdi. NRW.Global Business Türkiye Temsilcilik Müdürü Dr. Adem Akkaya da Türkiye ve Almanya’da nüfus artış oranının git gide düştüğünü belirterek, şöyle konuştu: Kalifiye eleman azlığının en büyük sebeplerinden biri de bu durum. Bu eksikliği giderme konusunda da yapay zekânın bizlere yardımcı olabileceğini düşünüyorum.