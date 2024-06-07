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İslam Memiş altındaki sert düşüşü alım fırsatı olarak değerlendirdi

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İslam Memiş altındaki sert düşüşü alım fırsatı olarak değerlendirdi

Ekonomi Haberleri

ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam verilerinin ardından altında yaşanan sert düşüş yatırımcıları korkuttu. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise bu düşüşü, "Gram altın şu anda 2425 ile 2435 lira aralığında. Güçlü destek seviyesi 2400 TL. Bunu beklemek gerekiyor. Bayrama kadar olan süreçte düğün yapacaklar, altın borcu olanlar, altının düşüşünü fırsat olarak görenler önümüzdeki haftayı değerlendirsin" ifadeleriyle değerlendirdi.

ABD'de beklenen tarım dışı istihdam verilerinin açıklanmasının ardından ONS ve gram altında sert düşüşler yaşandı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcılara bu düşüşün bir fırsat olarak değerlendirilmesi gerektiğini açıkladı.

Memiş'in açıklamalarında öne çıkanlar şöyle:

"2280 DOLAR SEVİYESİNDE ÖNGÖRÜM DEVAM EDİYOR"

Pazartesi yüksek gelen bir enflasyon verisi geldi. Piyasalar önümüzdeki ayda enflasyonda sert düşüş yaşanacağını bekliyor. ONS altın 2315 dolar seviyesinde. 2375 dolar seviyesine kadar yükselmiş, 2380 dolar direnci kırılamamıştı. 2280 dolar seviyesinde öngörüm devam ediyor.

"BU SESSİZLİĞİN ARKASI TUFAN"

Gram altın ONS altını takip ediyor. Bu yüzden gram altında da gerileme yaşanıyor. Bayrama kadar bu işi bitirmek gerekiyor. Bu sessizliğin arkası tufan. Bütün dünya ciddi miktarda altın stoklamaya devam ediyor.

"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTAYI DEĞERLENDİRİN"

Gram altın şu anda 2425 ile 2435 lira aralığında. Güçlü destek seviyesi 2400 TL. Bunu beklemek gerekiyor. Bayrama kadar olan süreçte düğün yapacaklar, altın borcu olanlar, altının düşüşünü fırsat olarak görenler önümüzdeki haftayı değerlendirsin. 

Düzenleyen:  - Ekonomi
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