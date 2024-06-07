Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > ABD'de tarım dışı istihdam beklentiyi aştı, altın çakıldı

ABD'de tarım dışı istihdam beklentiyi aştı, altın çakıldı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
ABD&#039;de tarım dışı istihdam beklentiyi aştı, altın çakıldı

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD'de Fed'in para politikası için kritik önemdeki tarım dışı istihdam verisi açıklandı. Buna göre mayıs ayında ABD'de tarım dışı istihdam 272 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti. ABD'de işsizlik oranı yüzde 3,9'dan yüzde 4'e yükseldi. Peki verinin piyasaya etkisi nasıl oldu. İşte son durum...

ABD Çalışma Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin istihdam verilerini yayımladı. Buna göre tarım dışı istihdam verisi mayısta 272 bin kişi arttı. Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen tarım dışı istihdam verisinin, 180 bin kişi artması öngörülüyordu.

İŞSİZ ORANI DA BEKLENTİYİ AŞTI 

ABD'de işsizlik oranı, mayıs ayında 0,1 puan artarak yüzde 4’e yükseldi. Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen işsizlik oranının bu dönemde yüzde 3,9 olması öngörülüyordu. İşsizlik oranı Nisan’da yüzde 3,9 olarak gerçekleşmişti.

Söz konusu dönemde haftalık ortalama çalışma saati beklentilere paralel 34,3'e çıktı.

VERİNİN PİYASAYA ETKİSİ

ABD'den gelen veri sonrası dolarda büyük bir değişim olmazken, altın ise sert düşüşünü devam ettirdi. 

Çin'in altın alımını durdurmasıyla gün içinde 50 TL'den fazla düşen altının gram fiyatı, ABD'den gelen veri ile birlikte 20 liralık bir düşüş gösterdi. Veri öncesi 2421 lira seviyesinde bulunan altının gram fiyatı, veriyle birlikte 2.401 liraya kadar geriledi. 32.29 lira seviyesinde bulunan dolar ise yatay seyrini korudu. 

ÇİN'DEN GELEN HABERLE ALTIN ÇAKILMIŞTI

Çin'in altın alımlarını durduğuna yönelik haberlerin çıkmasıyla altın, sert düşmüştü. Gün içinde en yüksek 2.388 doları gören altının ons fiyatı, haberin yayılmasıyla 2.331 dolara geriledi. Gram altın ise 2.477 liradan 2.421 liraya inmişti. ABD verisiyle birlikte altındaki düşüş devam etti. 

 

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Çocuklar Cahit Zarifoğlu'nun kabri başında! Yürek Dede'yi unutmadılarÖlüm onu camide yakaladı, cesedi gören cemaat şoke oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TÖDEB üyeleri e-ticareti hızlı, düşük maliyetli ve güvenli hale getiriyor - EkonomiTÖDEB üyeleri e-ticareti hızlı, düşük maliyetli ve güvenli hale getiriyorAltında gelecek hafta çok kritik! Son düşüş alım fırsatı mı? - EkonomiAltında gelecek hafta çok kritik!Castrol MAGNATEC, 2024’ün seçilmiş ürünü oldu - EkonomiCastrol MAGNATEC, 2024’ün seçilmiş ürünü olduÇin'den ithal edilen araçlara getirilen ek vergi piyasayı nasıl etkileyecek? İşte tüm merak edilenler - EkonomiÇinli araçlara ek vergi kararı piyasayı nasıl etkileyecek?Küçük şehirlerde büyük kazanç! Bu illerden ev alan enflasyonu yendi, dikkat çeken Ardahan detayı… - EkonomiBu illerden ev alan enflasyonu yendiBakan Şimşek Merkez Bankası'nın son hamlesini değerlendirdi: Sadeleştirme adımlarımız devam edecek - EkonomiMerkez Bankası'nın son hamlesini değerlendirdi
Sonraki Haber Yükleniyor...