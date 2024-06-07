ABD'de tarım dışı istihdam beklentiyi aştı, altın çakıldı

ABD'de Fed'in para politikası için kritik önemdeki tarım dışı istihdam verisi açıklandı. Buna göre mayıs ayında ABD'de tarım dışı istihdam 272 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti. ABD'de işsizlik oranı yüzde 3,9'dan yüzde 4'e yükseldi. Peki verinin piyasaya etkisi nasıl oldu. İşte son durum...

ABD Çalışma Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin istihdam verilerini yayımladı. Buna göre tarım dışı istihdam verisi mayısta 272 bin kişi arttı. Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen tarım dışı istihdam verisinin, 180 bin kişi artması öngörülüyordu.

İŞSİZ ORANI DA BEKLENTİYİ AŞTI

ABD'de işsizlik oranı, mayıs ayında 0,1 puan artarak yüzde 4’e yükseldi. Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen işsizlik oranının bu dönemde yüzde 3,9 olması öngörülüyordu. İşsizlik oranı Nisan’da yüzde 3,9 olarak gerçekleşmişti.

Söz konusu dönemde haftalık ortalama çalışma saati beklentilere paralel 34,3'e çıktı.

VERİNİN PİYASAYA ETKİSİ

ABD'den gelen veri sonrası dolarda büyük bir değişim olmazken, altın ise sert düşüşünü devam ettirdi.

Çin'in altın alımını durdurmasıyla gün içinde 50 TL'den fazla düşen altının gram fiyatı, ABD'den gelen veri ile birlikte 20 liralık bir düşüş gösterdi. Veri öncesi 2421 lira seviyesinde bulunan altının gram fiyatı, veriyle birlikte 2.401 liraya kadar geriledi. 32.29 lira seviyesinde bulunan dolar ise yatay seyrini korudu.

ÇİN'DEN GELEN HABERLE ALTIN ÇAKILMIŞTI

Çin'in altın alımlarını durduğuna yönelik haberlerin çıkmasıyla altın, sert düşmüştü. Gün içinde en yüksek 2.388 doları gören altının ons fiyatı, haberin yayılmasıyla 2.331 dolara geriledi. Gram altın ise 2.477 liradan 2.421 liraya inmişti. ABD verisiyle birlikte altındaki düşüş devam etti.