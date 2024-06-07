TL’de bekleyenler, en rahatı… Bu hafta hangi yatırım, ne kadar kazandırdı?

Piyasalarda son dakika! ABD’den gelen ekonomik verilerin damga vurduğu haftada; risk almayarak TL mevduatta bekleyen yatırımcılar %1,01 getiri ile “en fazla kazanan” oldular. Dolarda haftalık yükseliş binde 3,4 olurken; gram altın aynı süreçte binde 1,5 geriledi. Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi ise haftalık bazda yüzde 2,5 düşüşle “en fazla kaybettiren” yatırım aracı oldu.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Piyasalar, ABD verilerinin damga vurduğu, oldukça hareketli bir haftayı geride bıraktı. Ülkede bu hafta açıklanan ISM İmalat PMI Endeksi mayısta 49,20’den 48,70’e geriledi. Açık İş İlanları sayısı 8,35 milyondan 8,05 milyona düştü. Özel sektörün geçen ayki istihdam artışı 173 bin beklenirken, 152 bin kişi olarak geldi. Haftalık işsizlik maaşı başvuruları öngörüleri geçerek 229 bin kişiyi buldu. Bütün veriler ABD ekonomisinde “soğuma” işaretleri olarak algılandı.

“TARIM DIŞI İSTİHDAM” SÜRPRİZİ

Bugün ise final verisi olarak tarım dışı istihdam rakamları açıklandı. Ancak 184 bin beklenen mayıs ayı istihdam artışı, 272 bin kişi ile beklentilerin oldukça üzerinde gerçekleşti. Her ne kadar işsizlik oranında yüzde 3,9’dan yüzde 4’e doğru bir yükseliş gerçekleşse de; nisanda yüzde 0,2 olan saatlik ücretlerdeki artış, mayısta yüzde 0,4’e yükseldi. Hem ücret artışları hem de istihdamda beklenti üzeri yükseliş, enflasyonist baskılar için risk teşkil ederek, FED’e dair faiz indirimi beklentilerini düşürdü.

DOLARDA KÜRESEL GÜÇLENME

Bugünkü verinin ardından dolar endeksi 104,00’ten 104,80’e yükseldi. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde de %4,25’ten %4,42’ye doğru tırmanış gerçekleşti. Her iki gösterge de küresel anlamda ABD dolarında güçlenmeye işaret ederek, riskli varlıklarda satış baskısını artırdı.

ALTINDA YÜKSELDİ, DÜŞTÜ!

Hafta boyunca zayıf gelen veriler ve ECB’nin faiz indirimi kararıyla yükseliş trendinde hareket eden, bu sabah 2387 dolara kadar yükselen ons altın; Çin’in altın alımlarını durdurduğu yönündeki haberler ve ABD istihdam verisiyle birlikte hızla düşüşe geçti. Ons altın, 2310 dolara yakın seviyelerden haftalık kapanışı yapmaya hazırlanıyor.

Geçen hafta 2408 TL’den kapanış gerçekleştiren gram altın da, bu hafta en yüksek 2478 TL’yi test etse de; kapanışa doğru 2405 TL’ye yakın seyrediyor. Böylece gram fiyatı haftalık bazda binde 1,5 gerileme gösterdi.

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BORSADA DESTEKLER TUTMADI

Borsada da kritik desteklerin aşağı yönlü kırıldığı bir hafta geride kaldı. Yapı Kredi Bankası’nın yabancılara satış görüşmelerinin sonlandırılması, son açıklanan şirket bilançolarında kârların azalması, marjların daralması ve borsaya işlem vergisinin gelecek olması, endeksi düşüren ana faktörler olarak öne çıktı. Haftaya 10.400 seviyesinden başlayan BİST100; 10.138’den kapanış yaptı. Böylece haftalık bazda değer kaybı yüzde 2,5 olarak gerçekleşti.

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DOLARDA SINIRLI YÜKSELİŞ

Geçen hafta 32,23 TL’den kapanan dolar, bu haftayı 32,34 TL’den tamamlamaya hazırlanıyor. Böylece dolarda binde 3,4 yükseliş gerçekleşti.

TL mevduatta bekleyerek risk almayanlar ise, bu haftanın en kazançlı yatırımcıları oldu. Haftalık TL mevduat getirisi ortalama yüzde 1,01 olarak gerçekleşti.