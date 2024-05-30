İsrail'in Gazze saldırılarının maliyeti büyüyor! Merkez Bankası Başkanı rakam verdi

Zorunlu olarak göç eden sivillerin sığındığı bölgeleri hedef almaya devam eden İsrail, saldırıların maliyetine dair açıklamada bulundu.

2025'E KADAR 67 MİLYAR DOLARI BULACAK

İsrail Merkez Bankası Başkanı Amir Yaron, İsrail'in Gazze'de büyük bir insanlık felaketine yol açan saldırılarının maliyetine değindi ve rakam verdi. Yaron savunma harcamaları, sivil ihtiyaçlara yönelik harcamalar ve vergi geliri kayıpları dahil maliyetinin 2023'ten 2025 yılına kadar 67 milyar dolara ulaşacağını söyledi.

Gazze'ye saldırıların maliyetinin bütçe için yük olduğunu belirten Yaron, İsrail ordusuna bütçe konusunda 'açık çek' verilmemesi uyarısında bulundu.