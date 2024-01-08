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    İstanbul’da toplu ulaşım için istenilen zam

    Kaynak: Takvim / Düzenleyen:

    UKOME’de bugün gerçekleştirilen toplantıda İBB'nin, ulaşıma yüzde 28,09 oranında zam yapılmasını istediği ileri sürüldü.

    İstanbul’da toplu ulaşım için istenilen zam
    Ekonomi Haberleri  / Takvim

    İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Toplantısı bugün gerçekleştirildi. Toplantıda İBB'nin, ulaşıma yüzde 28,09 oranında zam yapılmasını istediği ileri sürüldü.

    İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, taksi ücretlerine yüzde 65 zam yapılması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne başvurduğunu açıklamıştı. UKOME toplantısında yüzde 65'lik teklif kabul edilirse, indi bindi ücreti 120 liraya yükselecek.

    EN SON ZAM AĞUSTOS AYINDA YAPILMIŞTI

    Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi son olarak 8 Ağustos 2023'te toplu ulaşıma yüzde 51,52 oranında zam yapmıştı.

    İbbUkome
    Haberler > Ekonomi > İstanbul’da toplu ulaşım için istenilen zam
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