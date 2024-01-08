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İstanbul’da toplu ulaşım için istenilen zam
Kaynak: Takvim / Düzenleyen: Ümit Karadağ
UKOME’de bugün gerçekleştirilen toplantıda İBB'nin, ulaşıma yüzde 28,09 oranında zam yapılmasını istediği ileri sürüldü.
İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Toplantısı bugün gerçekleştirildi. Toplantıda İBB'nin, ulaşıma yüzde 28,09 oranında zam yapılmasını istediği ileri sürüldü.
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, taksi ücretlerine yüzde 65 zam yapılması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne başvurduğunu açıklamıştı. UKOME toplantısında yüzde 65'lik teklif kabul edilirse, indi bindi ücreti 120 liraya yükselecek.
EN SON ZAM AĞUSTOS AYINDA YAPILMIŞTI
Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi son olarak 8 Ağustos 2023'te toplu ulaşıma yüzde 51,52 oranında zam yapmıştı.