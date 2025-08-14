Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İstanbul'un göbeğinde! Gökdelenlerin arasındaki arsa 1,5 milyar liraya satışa çıktı

İstanbul'un göbeğinde! Gökdelenlerin arasındaki arsa 1,5 milyar liraya satışa çıktı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İstanbul&#039;un göbeğinde! Gökdelenlerin arasındaki arsa 1,5 milyar liraya satışa çıktı
Ekonomi Haberleri

İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki 1706 metrekarelik arsa satışa çıktı. Sultan Mahmud Han-ı Sani Bin Sultan Abdülhamid Han Vakfı'na ait arsa için muhammen bedel 1,5 milyar lira...

İstanbul Vakıflar 1'inci Bölge Müdürlüğü Sarıyer ilçesi Mirgün Mahallesi'nde 154 ada 70 parselde bulunan 1706 metrekarelik arsayı satışa çıkardı. Gökdelen ve iş merkezlerinin arasındaki arsa, 26 Ağustos 2025 tarihinde saat 14:30'da Ankara'da ihaleye çıkacak.

MUHAMMEN VE GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ 

NTV'de yer alan habere göre, arsa için istenen muhammen bedel 1,5 milyar lira. Geçici teminat bedeli ise 45 milyon lira. Muhammen bedel üzerinden satılması halinde arsanın metrekare birim fiyatı 880 bin lira olacak. 

ARSA KİME AİT?

Arsanın maliki olarak Sultan Mahmud Han-ı Sani Bin Sultan Abdülhamid Han Vakfı görünüyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

