İzmir'de ekmek fiyatına zam geldi
Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
İstanbul'da ekmek fiyatına yapılan zammın ardından İzmir'de de zam kararı alındı. İzmir Ticaret Odası 200 gram ekmeğin yüzde 20'lik artışla 15 TL'den satılmasına karar verdi.
İstanbul'da İTO'ya bağlı, fırınlarda ekmek fiyatına yüzde 20'lik zam yapılmış, 200 gram ekmek 15 TL'den satılmaya başlanmıştı. İstanbul'un ardından İzmir'de de zam kararı alındı.
İZMİR'DE 200 GRAM EKMEK 15 TL OLDU
İzmir Ticaret Odası Ekmek ve Unlu Mamuller Meslek Komitesi’nin, 200 gram ekmeğin fiyatının 15 lira olması yönünde aldığı karar İzmir Ticaret Odası (İZTO) Temmuz ayı meclis toplantısında gündeme alındı.
200 gram ekmek için 15 TL’lik teklif yönetim kuruluna sunuldu. Zam kararı oy birliğiyle kabul edildi.
Zam kararı ile ilgili Ticaret Bakanlığı'nın onayı beklenirken kararın 1 Ağustos'tan itibariyle geçerli olacağı belirtildi.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Baki Sancak