Versuni, yapay zekâ ile çalışan kahve makinesi Philips Café Aromis 8000 Serisi’ni tanıttı.

Ömer Temür / İSTANBUL - Philips kahve portföyünün en premium ve en akıllı tam otomatik kahve makinesi olarak konumlanan Café Aromis; 50’den fazla sıcak ve soğuk kahve seçeneğini tek tuşla hazırlayabilmesi, BrewExtract teknolojisi, LatteGo Pro süt sistemi ve Barista Assistant ile evde kişiselleştirilmiş bir deneyim sunuyor.

BrewExtract teknolojisi basınç, sıcaklık ve demleme sürecini otomatik olarak optimize ederek her fincanda daha yoğun aroma, dengeli tat ve tutarlı kalite sağlıyor. Yeniden tasarlanan demleme ünitesi, yedi farklı yoğunluk seviyesiyle farklı damak tatlarına uyum sağlarken, LatteGo Pro süt sistemi hem sıcak hem de soğuk içecekler için ideal süt köpüğü sunuyor.

Yapay zekâ asistanı Barista Assistant ise kullanıcının alışkanlıklarını analiz ederek damak tadına en uygun kahveyi yapıyor. Versuni Türkiye Genel Müdürü Esin Karadede, Philips’in uzun yıllardır kahve makineleri kategorisinde lider markalardan biri olduğunu, Café Aromis ile birlikte değişen tüketici beklentilerine “kişiye özel” çözümlerle cevap verdiklerini ifade etti.

Karadede “Kişiselleştirmeyi ve kullanım kolaylığını tek bir deneyimde birleştiren bu yeni seriyle, evde kahve deneyimini yeniden tanımlıyoruz. Amacımız, kullanıcıların evdeki kahve anlarını sadece lezzetli değil, tamamen onlara özel bir ritüel hâline getirmek” dedi.

