Altın piyasasındaki dalgalanma sürerken, Kapalıçarşı’dan kritik bir uyarı geldi. Altın alırken QR koduna mutlaka bakılması gerektiğini belirten Kapalıçarşı Kat Malikleri Yönetim Kurulu Başkanı İlhami Yazıcı “Biz altınların hepsine QR kod basıyoruz; yalnızca 1 gramlıklarda yok. Bu kodu okuttuğunuz zaman altının imalatından satışına kadar her şey çıkıyor” dedi. Yazıcı kredi çekip altın alanları ise “Yapmayın. Yaz sezonuyla birlikte altının yeniden hareketleneceğine inanıyoruz” dedi.

ABD ve İsrail’in İran’a başlattığı ortak savaşta 30 gün geride kalırken, savaş nedeniyle altın piyasasında hareketlilik yaşanmış, altın fiyatları yükselmişti. Fiyatlardaki yükseliş sonrasında vatandaşlar Kapalıçarşı ve kuyumculara akın etmişti. Altındaki hareketlilik sürerken Kapalıçarşı Kat Malikleri Yönetim Kurulu Başkanı İlhami Yazıcı, önemli açıklamalar yaptı.

“QR KODA BAKIN”

Piyasadaki gram altınların üzerindeki QR kodun önemine ve sahte altın alımına dikkat çeken Yazıcı "Alışveriş yaparken mutlaka 'Bu altında QR kod var mı, altının üzerine mi basılmış' diye sorun" diyerek uyardı.

“ALTIN PRİM YAPTI”

Jeopolitik riskler ve artan petrol fiyatlarının etkisiyle altına yönelimin hızlandığını ifade eden Yazıcı, “Bugün biliyorsunuz İran, İsrail, Amerika savaşından dolayı milletin güvenli liman olarak gördüğü altın bir anda yüzde 20, yüzde 25 dolar bazında prim yaptı” dedi.

"BASILMIŞ MI DİYE BAKIN"

Altına yatırımın uzun vadeli düşünülmesi gerektiğini belirten Yazıcı, şunları söyledi:

Biz 5 gramdan 100 grama kadar olan altınların hepsine QR kod basıyoruz; yalnızca 1 gramlıklarda yok. Bu kodu okuttuğunuz zaman altının imalatından satışına kadar her şey çıkıyor. Zaten sistemde de QR kodun doğrulandığı otomatik olarak gözüküyor. Merdiven altı altın imalatı yapan çok yer var, bunu anlatamıyoruz. O yüzden vatandaşlarımızın altın alışverişi yaptıkları yerlere dikkat etmeleri lazım. Alışveriş yaparken mutlaka 'Bu altında QR kod var mı, altının üzerine mi basılmış' diye sorun.

“ALTINA UZUN VADEDE İŞLEM YAPIN”

“Vatandaş bugün 1000 liraya altın alıp yarın 1050 lira olacak mı diye bakıyor, bu yanlış bir politika" diyen Yazıcı, şöyle konuştu:

Şu an düşen fiyatlardan dolayı kimse endişe etmesin; biz her zaman dünyanın en güvenli limanını yine altın olarak düşünüyoruz. Vatandaşlara 'Kısa vadede altınla herhangi bir işlem yapmayın, uzun vadede bir tasarruf aracı olarak kullanın' diyoruz. Vatandaş bugün 1000 liraya altın alıp yarın 1050 lira olacak mı diye bakıyor, bu yanlış bir politika, biz bunu tavsiye etmiyoruz. Ayrıca kredi çekip altın alan herkese de 'Yapmayın' diyoruz. Malum eskisi gibi düğün takısı alımı yok ama yaz sezonuyla birlikte altının yeniden hareketleneceğine inanıyoruz.

