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    Karadeniz'in petrol umutlarını Barbaros alevlendirecek! Sefer için gün sayıyor

    Rize'nin Çayeli ilçesi açıklarından alınan numunelerin olumlu sonuç vermesi ile birlikte Karadeniz'deki petrolün varlığı kanıtlandı. Trabzon Limanı'nda demirli olan Barbaros Hayrettin Paşa Sismik Araştırma Gemisi, petrol aramaları için sefere hazırlanıyor.

    Karadeniz&#039;in petrol umutlarını Barbaros alevlendirecek! Sefer için gün sayıyor
    Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Son yıllarda enerji alanında yaptığı keşifler ve yatırımlarla dikkat çeken Türkiye, karada ve denizde petrol arama çalışmalarına devam ediyor. Son müjde Karadeniz'den gelirken, Rize'nin Çayeli ilçesi açıklarından alınan numunelerin olumlu sonuç vermesi üzerine Barbaros Hayrettin Paşa Sismik Araştırma Gemisi petrol aramaları için gün sayıyor.

    TABAKADAN ALINAN ÖRNEKLER OLUMLU SONUÇ VERDİ

    Gümüşhane Üniversitesi Doğa Bilimleri Fakültesi Jeolojik Mühendisi ve Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nafiz Maden, Doğu Karadeniz'de petrol rezervinin bulunup bulunmadığına dair numune almak için geçtiğimiz Eylül ayında denize açılmıştı. Maden'in Çayeli ilçesinin yaklaşık 7 mil açıklarında suyun üzerinde bulunan tabakalardan örnekler alıp petrol potansiyelini öğrenmek için Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) gönderdiği numunelerde denizin yüzeyine sızan sıvının ham petrol olduğu ortaya çıkmıştı.

    Prof. Dr. Nafiz Maden, numunelerdeki sızıntının doğal petrol kaynağı olduğunun ispatlandığını belirtmiş ve Karadeniz'in petrol rüyasının gerçeğe dönüştüğünü aktarmıştı.

    Karadeniz'in petrol umutlarını Barbaros alevlendirecek! Sefer için gün sayıyor

    BARBAROS GÜN SAYMAYA BAŞLADI

    Geçtiğimiz Eylül ayında Trabzon Limanı'na gelerek demir atan Barbaros Hayrettin Paşa Sismik Araştırma Gemisi, tüm bu yaşananların ardından Karadeniz'de petrol seferi için gün saymaya başladı.

    84,2 metre uzunluğunda, 21,6 metre genişliğinde ve 4 bin 711 groston ağırlığındaki gemi, petrol emarelerinin güçlü kılındığı yerlerde sondaj yapıyor. Sondaj süresince Trabzon Limanı'nı lojistik merkez olarak kullanacak geminin en geç bahar ayları ile birlikte Rize'nin Çayeli ilçesi açıklarına doğru sefere çıkması bekleniyor.

    İKİ DESTEK GEMİSİ EŞİLK EDECEK

    Öte yandan denizlerdeki petrol ve doğalgaz aramalarında kullanılmak üzere satın alınan ve 2013 yılında faaliyetlerine başlayan sismik araştırma gemisi 'Barbaros Hayrettin Paşa’ya çalışmaları sırasında iki destek gemisi de eşlik edecek.

    Düzenleyen: Sinem Eryilmaz - Ekonomi
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Barbaros Hayrettin PaşaKaradenizPetrolRize
    Haberler > Ekonomi > Karadeniz'in petrol umutlarını Barbaros alevlendirecek! Sefer için gün sayıyor
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